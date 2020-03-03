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«Супервторник» в США: власти призвали участников праймериз опасаться иностранного вмешательства

  • 3.03.2020, 21:49
«Супервторник» в США: власти призвали участников праймериз опасаться иностранного вмешательства
иллюстрационное Фото

3 марта первичные выборы в США пройдут в 14 штатах.

Иностранные государства попытаются повлиять на ход внутрипартийных выборов, которые пройдут в 14 американских штатах в так называемый Супервторник 3 марта. Об этом говорится в обращении, которое 2 марта подписали государственный секретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер, генпрокурор Уильям Барр и главы всех ведомств, входящих в разведывательное сообщество, передает gordonua.com.

Текст документа опубликовал телеканал NBC News в Twitter.

"Американцам следует опасаться того, что иностранные игроки продолжают попытки повлиять на общественное мнение и сформировать видение избирателей. В социальных сетях они распространяют ложную информацию и пропаганду о политическом процессе и кандидатах, надеясь вызвать смятение и посеять сомнения в нашей системе. Мы остаемся в полной готовности ответить на любые попытки сорвать избирательный процесс 2020 года", – говорится в заявлении.

Правительство, силовые и разведывательные структуры координируют усилия, чтобы противостоять иностранному влиянию, добавили авторы обращения.


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