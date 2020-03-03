«Супервторник» в США: власти призвали участников праймериз опасаться иностранного вмешательства
- 3.03.2020, 21:49
3 марта первичные выборы в США пройдут в 14 штатах.
Иностранные государства попытаются повлиять на ход внутрипартийных выборов, которые пройдут в 14 американских штатах в так называемый Супервторник 3 марта. Об этом говорится в обращении, которое 2 марта подписали государственный секретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер, генпрокурор Уильям Барр и главы всех ведомств, входящих в разведывательное сообщество, передает gordonua.com.
Текст документа опубликовал телеканал NBC News в Twitter.
"Американцам следует опасаться того, что иностранные игроки продолжают попытки повлиять на общественное мнение и сформировать видение избирателей. В социальных сетях они распространяют ложную информацию и пропаганду о политическом процессе и кандидатах, надеясь вызвать смятение и посеять сомнения в нашей системе. Мы остаемся в полной готовности ответить на любые попытки сорвать избирательный процесс 2020 года", – говорится в заявлении.
Правительство, силовые и разведывательные структуры координируют усилия, чтобы противостоять иностранному влиянию, добавили авторы обращения.
JUST IN: State Dept., DOJ, FBI and others issue joint statement ahead of #SuperTuesday:— NBC News (@NBCNews) March 2, 2020
Americans "must remain aware that foreign actors continue to try to influence public sentiment and shape voter perceptions." pic.twitter.com/rfR4xaO1BS