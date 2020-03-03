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Зеленский предложил Шмыгаля на должность премьер-министра Украины

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  • 3.03.2020, 22:07
Зеленский предложил Шмыгаля на должность премьер-министра Украины
Денис Шмыгаль

Шмыгаль занимает пост вице-премьера Украины и министра развития общин и территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил отправить премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. А на его место назначить Дениса Шмыгаля. Об этом сообщаЮт РБК-Украина и «Зеркало недели».

Денис Шмыгаль с августа 2019 - по февраль 2020 был назначен председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. 4 февраля 2020 назначен на должность Вице-премьер-министра Украины - Министра развития общин и территорий Украины.


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