Зинаида Михнюк: Один человек уже всех «достал» 3.03.2020, 22:39

Зинаида Михнюк

Уход Лукашенко объединит всех белоусов.

Это не обязательно крупные события в стране, главное - желание консолидироваться, - отметила в комментарии «Радыё Рацыя» руководитель регионального отделения Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Зинаида Михнюк:

- Мне кажется уже куется гражданское общество в Беларуси. Вот на таких мероприятиях, которые объединяют на местном уровне, не заметишь, как и на глобальном уровне объединимся. Один человек нас уже всех «достал». Я думаю, что как его не станет, мы очень объединимся.