Супервторник в США: Байден против Сандерса, центристы против левых 3.03.2020, 23:08

Джо Байден в ходе дебатов с Берни Сандерсом

Фото: Reuters © Jonathan Ernst

Сторонники Демократической партии выбирают, кто на выборах президента США будет противостоять Трампу.

В США сегодня – "супервторник": в 14 штатах и территориях сторонники Демократической партии на праймериз (первичных голосованиях) выбирают, кто на предстоящих осенью выборах президента будет противостоять Дональду Трампу, пишет svoboda.org.

Голосование пройдет в таких штатах, как Калифорния и Техас, в целом это крупнейшие первичные выборы по численности электората, в значительной степени определяющие ход дальнейшей кампании.

Еще неделю назад казалось, что силы демократов распылены между десятком претендентов, однако несколько событий за последние дни резко изменили ход кампании: она, по всей видимости, превратилась в выбор между сенатором Берни Сандерсом и бывшим вице-президентом Джо Байденом, внезапно вернувшимся в фавориты гонки. Это противостояние между умеренным центром Демократической партии и ее левым, порой радикальным крылом.

Почему "возвращение Байдена" важно

Обычно праймериз позволяют партиям сформулировать позиции по наиболее важным вопросам жизни страны – от экономики и налогообложения до права на аборты и оружие. Однако в нынешней кампании для демократов важен прежде всего вопрос победы над президентом-республиканцем Дональдом Трампом, вызывающим резкое неприятие большинства сторонников этой партии. Поэтому в центре обсуждения – идея "избираемости" того или иного кандидата.

Весь последний месяц росли шансы на выдвижение Берни Сандерса, левого политика, которого элита Демократической партии считает неизбираемым. СМИ писали о панике среди функционеров демократов.

Шансы Джо Байдена, прежде считавшегося фаворитом гонки, падали, их размывали неудачи на первых партийных голосованиях и множество соперников-центристов.

Однако относительный успех в штате Невада, наиболее сильное с начала кампании выступление на дебатах и безоговорочная победа на праймериз с Южной Каролине снова превратили Байдена в фаворита гонки. Последовавший отказ от продолжения кампании нескольких претендентов-центристов позволит ему аккумулировать и их голоса и стать объединяющей фигурой центра – и так противостоять Сандерсу.

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и бывший мэр города Саут-Бентв штате Индиана Пит Буттиджич после поражения в Южной Каролине заявили о выходе из борьбы и поддержке Байдена.

В поддержку Байдена выступил и выбывший ранее из кампании бывший техасский конгрессмен Бето О'Рурк.

По оценкам электорального проекта "538" (он назван по числу членов коллегии выборщиков, официально избирающих президента США), популярность Байдена резко выросла, и теперь их с Сандерсом шансы на номинацию примерно равны.

Final Super Tuesday win probabilities. (Only listing folks >=5%)



CA: Sanders 76%, Biden 22%

TX: Biden 55%, Sanders 43%

NC: Biden 95%

VA: Biden 98%

MA: Sanders 51%, Warren 25%, Biden 20%

MN: Sanders 53%, Klobuchar 24%*, Biden 19%https://t.co/ufzEhLUuka



* Yes, really. — Nate Silver (@NateSilver538) March 3, 2020

We just 2 polls in from *every* Super Tuesday state from a) @DataProgress and b) @swayable.



The polls are quite good for Biden. Our model has Biden moving ahead of Sanders.https://t.co/JDz2dZ8bqR pic.twitter.com/AY46MrLEfj — Nate Silver (@NateSilver538) March 3, 2020

Берни Сандерс, узнаваемый настолько, что известен по одному имени "Берни", – нынешний лидер гонки, который когда-то сам себя назвал "демократическим социалистом". Для Америки, традиционно позитивно относящейся к "капиталистическим" ценностям индивидуализма и свободного предпринимательства, это может быть тяжелым политическим грузом.

Сандерс предлагает радикальные социальные изменения: помимо увеличения налогов на богатых это, например, всеобщее и обязательное государственное медицинское страхование. Это может оттолкнуть не только республиканцев – сторонников "маленького" государства, не имеющего права диктовать гражданам, как им жить, но и центристов, не уверенных в том, что "Берни" просчитал финансовую часть плана.

За Сандерсом тянется хвост старых комплиментарных высказываний о левых диктаторах, его недавняя похвала социальных систем на Кубе была болезненно воспринята кубинскими эмигрантами во Флориде.

Сандерса не любит элита Демократической партии, по мнению которой он не может победить Трампа, поскольку не убедит центристскую часть электората, довольную экономической ситуацией в стране, проголосовать за левую программу. Сандерс, однако, как и Трамп – внесистемный популист, у него большая и чрезвычайно преданная "база" избирателей (в том числе молодежь), и – как показали прошлые выборы – это делает результаты голосования особенно непредсказуемыми.

И сторонники, и противники Сандерса оперируют данными по-разному сформулированных опросов общественного мнения, доказывающих, что он может (или не может) выиграть у Трампа, однако на этом этапе кампании эти опросы имеют лишь относительную ценность.

Джо Байден, восемь лет служивший вице-президентом при Бараке Обаме, – олицетворение умеренного центриста-демократа.

Он – свой у элиты партии, его поддерживают афроамериканцы, которые составляют значительную часть демократического электората.

Еще до вступления в гонку он считался ее фаворитом и оставался им до начала первичного голосования – но затем вдруг провалился.

Байден – не лучший оратор, склонный в дебатах к оговоркам и ошибкам. В отличие от Сандерса (и Трампа) он был не в состоянии собрать большие толпы на свои предвыборные митинги. Трамп, дающий в твиттере своим противникам прозвища, называет Байдена "сонный". Это заставляет критиков Байдена сомневаться, что он в состоянии победить в предвыборной кампании Трампа – который, впрочем, сам не силен в дебатах, но собирает стадионы поклонников.

За Байденом – если он будет представлять на выборах демократов – неизбежно будет тянуться "украинский" хвост: коррупционные обвинения со стороны Трампа из-за работы сына Байдена на Украине. Трамп, которому пришлось пережить импичмент из-за обратных обвинений – в попытке найти на Украине компромат на соперника, – вряд ли оставит эту тему.

Как устроена партийная борьба за номинацию

Первичные выборы проводятся с февраля по июнь выборного года по штатам среди сторонников политических партий. В этом году интерес представляют только праймериз демократов, у республиканцев подавляющей поддержкой пользуется президент Дональд Трамп.

Претенденты – в зависимости от поддержки в каждом штате – получают какое-то количество депутатов на съезде Демократической партии, который пройдет в середине июля в Милуоки. Штаты представлены на съезде пропорционально численности населения. Для того чтобы стать кандидатом в президенты, претендент должен получить на съезде в первом голосовании поддержку большинства избранных делегатов – 1990 голосов.

Сейчас велика вероятность, что ни Сандерс, ни Байден не смогут набрать больше половины делегатов, тогда избрание победителя будет вопросом сложных переговоров с участием так называемых суперделегатов – видных представителей партии, которые вольны голосовать по своему усмотрению.

Надежды остающихся претендентов второго плана, таких как Майкл Блумберг или Элизабет Уоррен, были связаны именно с тем, что никто из сильнейших претендентов не победит, а на съезде им в качестве компромиссных фигур удастся переманить делегатов на свою сторону. Однако, скорее всего, даже в таком случае Байден и Сандерс будут представлять большинство как наиболее популярные политики – в зависимости от преимущества сторонников центристского или левого крыла.

Элизабет Уоррен, представляющая левое крыло, сейчас в какой-то мере отбирает голоса у Сандерса.

Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка и бизнесмен, самостоятельно финансирующий свою кампанию, впервые появится в бюллетенях в "супервторник". Он позиционировал себя как реальную центристскую альтернативу Трампу (тем самым отбирая голоса у Байдена), но чрезвычайно слабо выступил на дебатах и во многом перечеркнул свои перспективы, хотя он заявляет о намерении остаться в кампании до "печального конца".

В любом случае и Сандерсу, и Байдену будет трудно противостоять Трампу из-за прекрасного состояния экономики США, а также потому, что оба они старше нынешнего президента. Хотя и Трамп весьма "в летах": ему 73 года, но Байдену – 77, а Сандерсу – 78, и он вдобавок недавно перенес сердечный приступ.