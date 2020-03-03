Российский пропагандист извинился за фейк со смертью от коронавируса в Беларуси 5 3.03.2020, 22:59

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Телеведущий «Первого канала» Кирилл Клейменов

Извинения прозвучали сегодня.

Российский Первый канал извинился за ошибочную информацию о том, что в Беларуси от коронавируса умер человек. Извинения прозвучали 3 марта в вечернем выпуске программы «Время». Правда, они были весьма оригинальны, пишет tut.by.

Ведущий программы «Время», российский пропагандист Кирилл Клейменов отметил, что последствия коронавируса для организма, возможно, «разнообразнее и сложнее», чем думали специалисты, и уточнил, что речь о «неадекватном поведении, вызываемом мыслями об этом самом вирусе».

— Что я имею в виду? Наши белорусские коллеги обиделись на нас, обиделись на воскресную программу «Время». В ней мы сообщили, что в числе стран, где есть жертвы коронавируса, братская Беларусь. Якобы там умер человек. Коллеги! Братья! Это ошибка. Наша ошибка. Но, как говорят, невынужденная, случайная. Но все равно, простите, ошиблись. Никто не умер в Беларуси, все живы, — сказал Клейменов и перешел к политическим темам.

Напомним, информация о том, что от коронавируса «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Беларуси», прозвучала в эфире российского Первого канала 1 марта. На нее отреагировали Министерство здравоохранения, Министерство информации и белорусский МИД. Министерства призвали журналистов не распространять фейки, а МИД пообещал по своей линии предпринять «соответствующие меры реагирования».