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Минские айтишники дали врачам $10 тысяч на пиццу с колой

  • 3.03.2020, 23:15
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Минские айтишники дали врачам $10 тысяч на пиццу с колой
иллюстрационное Фото

Айтишники решили поддержать белорусских врачей, которые борются c коронавирусом. 

Айтишники решили поддержать белорусских врачей, ведь они рискуют собой, работая с коронавирусной инфекцией и людьми, которые ее подхватили. ИТ-компания Andersen торжественно рассказала в своем фейсбуке, как перевела минской «инфекционке» 22 тысячи рублей (почти десять тысяч долларов) – безвозмездно. И призвала всех работников ИТ-отрасли присоединиться к флешмобу, передает kyky.org.

«В последнее время все обеспокоены коронавирусом, – пишут представители Andersen в «Фейсбуке». – Посуди сам, если раньше повышенная температура и кашель означали просто недельку дома, то сейчас любой чих – повод обратиться к врачам: «А не подхватил ли я тот самый жуткий вирус?!»

В инфекционные больницы вместо двух-трех скорых в сутки теперь стоит очередь. Мы в Andersen решили поддержать наших врачей (пруф по ссылке). Мы хотим дать им возможность заказать в отделение хотя бы пиццу с колой, а не довольствоваться привычной манкой и чаем, как это должно быть у них принято. Это простое внимание, которое всегда приятно! Мы понимаем, что сейчас, с риском для собственного здоровья, они работают не покладая рук!

Лично ты [в первую очередь Andersen обращается к коллегам-айтишникам] тоже в силах помочь им, переведя доступную тебе сумму той или иной инфекционной больнице (если не знаешь, как это сделать, пиши нам в личку). Нам кажется, что IT должно не только наслаждаться повсеместной востребованностью и высокими зарплатами, но и как-то помогать в данных нетипичных случаях.


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