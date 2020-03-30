Белорусский врач: 18-летних парней погонят толпой во время эпидемии 21 30.03.2020, 7:36

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ФОТО: AFP

Парад во время «чумы» нужно срочно отменять.

Пандемия коронавируса в мире унесла жизни уже более 31 тысячи человек. При этом белорусские власти и лично Лукашенко упорно продолжают не замечать «летающих вирусов».

Лидеры белорусской оппозиции и гражданского общества объявили Народный карантин в ответ на бездействие властей в борьбе с пандемией. Они призывают людей, по возможности, оставаться дома, избегать массовых мероприятий и не отправлять детей в школу.

Профессиональный врач и активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елена Терешкова прокомментировала сайту Charter97.org позицию белорусских медиков в условиях борьбы с коронавирусом.

- После объявления Народного карантина белорусские врачи тоже начали в социальных сетях призывать людей оставаться дома. Как вы это прокомментируете?

- Это очень хороший посыл, который медики-профессионалы могут дать обществу. Вообще, когда две социальные группы (в данном случае это врачи и пациенты), начинают коммуницировать - это всегда плюс. Наша система охраны здоровья достаточно закрыта для простых людей, поэтому когда медики в частном порядке начинают объяснять, что делать людям, обращаются к ним, используя социальные сети, я вижу в этом однозначно положительную тенденцию.

Что касается самого Народного карантина, то хочу сказать: это очень верный процесс. При любой возможности я говорю людям о том, что нам нужна взаимная помощь. Сейчас есть потребность в обособлении, чтобы уменьшить риск массовой эпидемии, поэтому нам нужно держаться вместе по отдельности.

Народный карантин - это верный путь, и я приветствую своих друзей и знакомых, которые не пускают в школу детей, которые публикуют фото и видео о том, как они сидят дома, дают советы, как избежать скуки, как побудить детей к познанию чего-то нового. Большое спасибо тем музеям, которые открывают в интернете свои экспозиции, театрам, которые готовы показывать спектакли онлайн.

Народный карантин показал, что мы можем многое сделать без оглядки на эту власть.

- Как вы оцениваете официальную позицию белорусских властей по проблеме коронавируса? К чему может привести то, что границы нашей страны до сих пор не закрыты, а в школах и учреждениях не введен карантин?

- Тот жесткий карантин, который введен в Европе на государственном уровне - мера для госбюджета тяжелая и дорогая. Поэтому белорусская власть не хочет брать на себя максимум расходов. Мы все понимаем, что бюджет не резиновый и у государства всегда на него были свои виды, не связанные с поддержкой населения. Поэтому естественно, что наши власти не спешат объявлять карантин.

В этой ситуации нужно анализировать мировой опыт. А он говорит, что моменты введения и отмены карантина диктуются эпидемиологической ситуацией. Я вообще выступаю за то, чтобы карантин объявлялся не государственными чиновниками, а специалистами.

У нас же и вовсе карантин протекает как самоизоляция части общества, которая может себе это позволить по условиям работы. Конечно, это не всегда просто, но мы должны постепенно уменьшать площадь социальной коммуникации.

К сожалению, власти не понимают, что чем быстрее мы введем карантин, тем легче и с меньшими потерями выйдем из него после. Тогда и медицине будет легче, и меньший шок испытает наша экономика.

Я однозначно выступаю то, чтобы закрывались границы в условиях пандемии коронавируса. При этом государство должно помогать своим гражданам вернуться домой. Это проверенная всемирная практика.

На ее фоне заявления Лукашенко, что он «никого ниоткуда он забирать не будет», выглядят как минимум недостойно.

- Какая из европейских стран, по вашему мнению, принимает сейчас самые адекватные меры?

- Мне нравится позиция Австрии, где школы закрылись, но остались специальные возможности для одиноких работающих родителей. Не знаю, как это сейчас выглядит, но это начиналось так, что школы закрывались, а одиноким родителям разрешили оставлять своих детей на занятиях.

Мне нравятся обращения лидеров европейских стран в адрес пожилых людей, которых призывают не выходить из дома, потому что они в группе риска. Это очень адекватная позиция.

Отмена в Греции церемонии передачи Олимпийского огня - это еще один достойный поступок европейцев. В этом смысле наши репетиции «парадов победы» сильно напрягают - и меня лично, и многих белорусов, которых я знаю.

Восемнадцатилетних парней погонят толпой в разгар эпидемии - мол, они служат и не должны бояться вирусов и никакого врага… А мы знаем, что на эти парады принудительно сгоняют еще и детей, школьников. Это просто недопустимо. Я однозначно выступаю за отмену этого парада.

- Какова вероятность того, что в Беларуси развитие эпидемии пойдет по наихудшему сценарию?

- Прогнозировать тяжело. Медицина сама по себе, как система, стремится принимать соответствующие меры. Мы делаем все, что от нас зависит. Мы надеваем защитные костюмы, когда есть подозрения, чтобы не передать вирус другим пациентам. Мы принимаем все меры по санэпидрежиму, которые советуют эпидемиологи. Мы, рядовые врачи, стараемся, чтобы не было наихудшего сценария.

Образно говоря, многое тут будет зависеть от того, кто первый заболеет. Когда чиновники на собственной коже почувствуют недостаток аппаратов или лекарств, то они будут реагировать на опасность эпидемии иначе. Поэтому на самом деле тяжело сказать, что будет и по какому сценарию пойдут события.

- А как вы прокомментируете те цифры по заразившимся COVID-19, которыми оперирует Минздрав Беларуси? Согласитесь, ведь 94 случая - это не совсем серьезно, когда в той же Польше уже под две тысячи…

- Я знаю, что во время «свиного гриппа» был приказ скрывать все случаи смерти, если даже были подозрения, что эти люди умерли от атипичной пневмонии. Это привело и к смерти некоторых патологоанатомов, которые не знали, что имеют дело с телами, зараженными вирусом «свиного гриппа».

Подобная ситуация может наступить при любом вирусе, и особенно при COVID-19, учитывая его опасную природу.

То, что Минздрав не говорит всей правды, это очевидно. Они всегда так делают, так устроена закрытая система.

Но думаю, что когда будет серьезная угроза для национальной безопасности и жизней людей, врачи найдут возможность донести информацию до населения, чтобы при ни делали власти.