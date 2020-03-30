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Коронавирусом в мире заболело более 722 тысяч человек, умерло почти 34 тысячи

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  • 30.03.2020, 7:59
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Коронавирусом в мире заболело более 722 тысяч человек, умерло почти 34 тысячи

Как выглядят актуальные данные по пандемии COVID-19.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 30 марта превысило 722 350 человек. Из них более 536 тысяч — активные (этот показатель впервые превысил 0,5 млн).

О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer.

Более 151 тысячи человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей составило 33 980 человек.

Из них значительная часть приходится на Италию (10 779), Испанию (6 803) и Китай (3 304).

На данный момент на планете более 536 тыс. активных случаев заболевания, из них примерно 5% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

За последние сутки коронавирусом заразилось 58 864 человек, умерло 3110 человек.

В США всего заразилось 142 178 человек, умерло 2 484.

Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:

Италия — 97 689

Испания — 80 031

Германия — 62 095

Франция — 40 174

Великобритания — 19 552.


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