Чем закончится для Путина эпидемия коронавируса в России 5 Иван Яковина, «Новое время»

30.03.2020, 8:15

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Иван Яковина

COVID-19 сильно подрывает власть главы Кремля.

Владимир Путин на днях впервые выступил с телеобращением по поводу пандемии коронавируса. Он пытался убедить народ, что это не такая уж и проблема. Однако объявил следующую неделю выходной и перенес голосование об изменениях в Конституцию. На деле же, в России страх перед коронавирусом становится сильнее страха перед Путиным. И сильно подрывает его власть.

Если сравнивать обращение Путина с выступлениями других мировых лидеров, то сразу же бросается в глазах совершенно иной тон выступления президента РФ. В отличие от Бориса Джонсона или Ангелы Меркель, которые сравнили пандемию со Второй мировой войной, он пытался дать понять россиянам, что для их страны коронавирус — это не такая уж и серьезная проблема.

Он сказал, что вот на Западе, «в Европе и за океаном» — все очень страшно и ужасно, но в России пока все относительно неплохо. Хотя и допустил, что может стать и хуже. Путин не стал объявлять в России длинный карантин, как это делают по всему миру, а всего лишь сказал, что вся следующая неделя будет выходной.

Более того, если во всем мире правительства сейчас помогают своим бизнесменам пережить непростые времена, Путин ввел в России сразу два новых налога — на проценты по вкладам и на дивиденды, выводимые за рубеж.

Кроме того, сказал, что перенесет так называемое «всенародное голосование» по изменениям в Конституцию РФ с 22 апреля 2020 года на более поздний срок. Свое решение Путин объяснил заботой о здоровье россиян.

Человек со стороны, посмотрев путинское обращение, мог бы подумать, что в России ситуация относительно нормальная. На самом деле — это настоящий вопль отчаяния. Чтобы это понять, надо немного углубиться в его психологию. Самый главный ресурс власти любого диктатора — это страх.

Если люди его боятся, они признают его власть, исполняют его приказы и распоряжения. Однако когда появляется кто-то или что-то более страшное, то авторитет диктатора моментально испаряется.

Любой диктатор стремится сохранять монополию на страх в своей стране. Последние два месяца Путин усиленно делал вид, что коронавируса в России просто нет. Государственные телеканалы говорили, что эта проблема касается только Китая, Европы и США.

Кремль старался изо всех сил внушить россиянам, что они не должны бояться новой пандемии. Для этого российским врачам запретили ставить диагноз «коронавирусная инфекция». Им не выдали не только тесты на болезнь, но и самой элементарной защитной экипировки. При этом количество людей с диагнозом двусторонняя вирусная пневмония, грипп и ОРВИ во многих регионах России сейчас уже в два раза больше, чем обычный год.

Но больных в России уже так много, что прятать их под другими диагнозами стало невозможно. Кроме того, страх коронавируса закрался и в душу самого Путина. Сначала он в американском защитном костюме сходил в инфекционную больницу, где лежат люди, которых официально признали коронавирусными больными.

Ну а потом из Лондона пришла новость о том, что заболел наследник Британской Короны Принц Чарльз, он понял, что уже никто, включая его самого, не застрахован от заражения.

Коронацию перенесли

После этого он написал обращение к народу и перенес дату голосования по изменению Конституции. Для Путина это самый важный, личный проект, от которого напрямую зависит его выживание. А «всенародным голосованием» Путин хотел всему миру показать, что это не он хочет вечной власти, а народ дает ее ему.

В России сейчас только ленивый не говорит о том, что путинское голосование может стать настоящим актом геноцида, когда десятки миллионов людей подцепят коронавирус на избирательных участках. Кроме того, из-за коронавируса желающих проголосовать также оказалось намного меньше, чем он планировал.

Сам факт того, что он согласился перенести фактически свою коронацию, свидетельствует о том, что ситуация с коронавирусной пандемией в России уже просто катастрофическая.

Каникулы в России

Объявление следующей недели выходной — это такой суррогат карантина. Путин все еще очень не хочет признавать, что в стране бушует эпидемия. Поэтому попросил всех людей сидеть дома. При этом он не стал вводить запрет на работу общественного транспорта и других мест большого скопления людей.

Он надеется, что россияне просто последуют его совету, и за неделю эпидемию получится остановить. Однако россияне и не подумают сидеть по домам, а поедут на дачу, на природу, на шашлыки или просто будут тусоваться со своими друзьями. Таким образом, Путин помог не остановке эпидемии, а ее распространению. После недельного загула зараженных будет намного больше, чем до него.

Закрытие границ

Путин объявил, что не будет закрывать границы России. Он все еще надеется, что чиновники и силовики, глядя на это, не станут разбегаться в разные стороны, и обеспечат ему возможность править дальше.

Уже сейчас приходят сообщения о том, что заболевшие появляются среди представителей российской элиты, среди чиновников и среди депутатов. Тесты на коронавирус в России могут себе позволить только самые богатые и влиятельные люди. Почти все новые официальные заболевшие — эти обитатели шикарных особняков на Рублевском шоссе, где сейчас началась локальная, но очень бурная эпидемия коронавируса.

Настоящая паника

Таким образом, сейчас в России страх перед Путиным вытесняется страх перед коронавирусом. Причем это происходит как среди простых людей, так и среди элиты. Официальным данным о количестве зараженных не верит большинство россиян. Но вводить полноценный карантин он боится, так как видит панику среди собственных миньонов, которые готовы уже разбежаться в разные стороны.

Поэтому в ближайший месяц в России будет с одной стороны расти количество заболевших людей. С другой стороны, система власти Владимира Путина начнет распадаться, так как коронавирус постепенно станет намного страшнее.

Иван Яковина, «Новое время»