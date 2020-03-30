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Народный карантин
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Ослабленная коронавирусом британка записала шокирующее видео

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  • 30.03.2020, 8:43
  • 4,174
Ослабленная коронавирусом британка записала шокирующее видео
Иллюстрационное фото

Женщина призвала не выходить из дома.

Британка Карен Маннеринг, инфицированная коронавирусом на седьмом месяце беременности, записала видеообращение для тех, кто не желает соблюдать правила карантина.

Локализированный ролик опубликовало в Twitter "Настоящее время".

"У меня воспаление обоих легких, и я борюсь за себя и своего ребенка. Это не стоит того, чтобы выходить из дома", – сказала Маннеринг с кислородной трубкой в носу.

Она сообщила, что дома остались муж и трое детей, а ей приходится лечиться в больничной изоляции.

"Если вы собираетесь встретиться со своими друзьями за пивом на морской прогулке, потому что хорошая погода, вы принесете вирус домой и убьете кого-нибудь. Одного из членов вашей семьи, например", – подчеркнула британка.

Маннеринг призвала всех оставаться дома и не покидать его.


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