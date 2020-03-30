Ослабленная коронавирусом британка записала шокирующее видео

Ослабленная коронавирусом британка записала шокирующее видео3
- 30.03.2020, 8:43
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Женщина призвала не выходить из дома.
Британка Карен Маннеринг, инфицированная коронавирусом на седьмом месяце беременности, записала видеообращение для тех, кто не желает соблюдать правила карантина.
Локализированный ролик опубликовало в Twitter "Настоящее время".
"У меня воспаление обоих легких, и я борюсь за себя и своего ребенка. Это не стоит того, чтобы выходить из дома", – сказала Маннеринг с кислородной трубкой в носу.
“Если вы собираетесь встретиться со своими друзьями за пивом на морской прогулке, потому что хорошая погода, вы принесете вирус домой и убьете кого-нибудь”.— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 27, 2020
Заболевшая коронавирусной инфекцией беременная женщина записала видеообращение: pic.twitter.com/KdLUARqRjK
Она сообщила, что дома остались муж и трое детей, а ей приходится лечиться в больничной изоляции.
"Если вы собираетесь встретиться со своими друзьями за пивом на морской прогулке, потому что хорошая погода, вы принесете вирус домой и убьете кого-нибудь. Одного из членов вашей семьи, например", – подчеркнула британка.
Маннеринг призвала всех оставаться дома и не покидать его.