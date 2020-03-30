Как сварить дома «правильный» кофе 2 30.03.2020, 9:04

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Советы профессионального бармена.

Настоящий густой, крепкий, с насыщенным, пикантным и упоительным ароматом кофе может получиться только при условии правильного его приготовления. Такой процесс можно сравнить с настоящим искусством, которым обладает не каждый человек. Чтобы самостоятельно сотворить кофейный шедевр, вы должны знать, как правильно варить кофе. И в этом вам помогут советы, секреты и другие важные нюансы от профессионалов, пишет kivahan.ru.

Варианты варки кофе

Сегодня варить кофе можно с помощью разных способов, но самым традиционным является использование турки. Такая кофейная посуда бывает разных размеров и может быть изготовлена из разных материалов. Форма турки подбирается в зависимости от количества кофеманов, а материал — от личных предпочтений. Чтобы вы знали, как сварить правильный кофе в турке, помните о последовательном проведении этого процесса. В турке не стоит варить большой объем ароматного напитка.

Сразу стоит сказать о том, что варить за один раз большое количество кофе в турке не рекомендуется, так как считается, что чем больше кофе вы варите за одну варку, тем меньше аромата и вкусовых качеств он будет иметь. Средняя емкость напитка должна достигать 100-150 мл. Именно этот нюанс бариста рекомендуют помнить всем кофеманам. Перед варкой напитка обдайте турку кипятком, чтобы не было контраста температуры во время его приготовления. Не обязательно использовать кипяток — посуду можно слегка подогреть над паром или просто подержать над зажженной конфоркой.

Далее можно приступать к подготовке смеси. В магазине, конечно же, можно приобрести уже готовый измельченный продукт, который так и называется «Для приготовления кофе в турке». Но, чтобы вы знали, как вкусно сварить кофе, помните, что для получения раскрытого аромата и богатого вкуса лучше использовать цельные зерна, помолотые собственноручно сразу перед приготовлением напитка.

Если же по утрам у вас нет возможности пользоваться кофемолкой (спят маленькие домочадцы или гости), то вы можете заранее намолоть зерна, вот только хранить их следует преимущественно в стеклянной посуде, которая герметично закрывается. Чтобы продукт не впитал в себя запахи других продуктов и не отсырел, его следует хранить не более нескольких дней.

Итак, турка с кофейной смесью готова. Теперь нужна вода. А вот именно в этом пункте многие люди допускают грубейшие ошибки, используя для варки кофе воду из крана или просто прокипяченную. Самым идеальным вариантом станет очищенная или хотя бы профильтрованная вода. Залейте в турку воду на одну порцию (100-150 мл), подогрейте и насыпьте готовую смесь (одна чайная ложка с небольшой горкой).

С такой дозировкой воды с порошком вы получите достаточно крепкий кофе. Перед закипанием напитка (не доводя до кипения) можете по желанию добавить пряности и любимые специи. Теперь следите за процессом закипания напитка — как только пена начнет подниматься, перемешайте смесь, подождите несколько секунд и снимите с огня. Важно помнить! Правильная варка кофе — это не только подготовка всех продуктов и процесс приготовления. Как показал опыт профессионалов, вовремя снять кофе с огня — это половина успешного процесса приготовления напитка.

Следующий способ вкусно сварить кофе — это использование кофеварки или кофемашины. Чтобы напиток был наполнен богатым вкусом и непревзойденным ароматом, сначала следует выбрать хорошую модель кофемашины. «Хорошая модель» — это та, которая имеет высокое давление. Чем выше будет показатель давления в технике, тем вкуснее, насыщеннее и натуральнее получится напиток. Высокое давление позволяет воде иметь большую температуру, а это приводит к экстрагированию зерен (вытягивание из них аромата и вкуса).

Хорошая кофемашина создаст оптимальный режим для изготовления ароматного напитка Не зря в дорогих заведениях гостям предлагают кофе именно из кофемашин — во время приготовления такого напитка нельзя допускать его кипячения, а такая техника «знает», как приготовить вкусный кофе не теряя ни капли аромата и вкуса. Готовить напиток в технике — задача очень легкая, поскольку все, что нужно сделать — это засыпать зерна или порошок в нужную емкость и залить воду, а далее машинка сама проведет весь процесс.

Кофемашины очень любят занятые люди, потому что самостоятельно готовить такой напиток не все умеют, да и не всегда по утрам у деловых людей мысли заняты только приготовлением утреннего кофе.

Варка кофе — это, в каком-то роде, искусство, которому люди уделили достаточно много внимания, экспериментов и времени. В результате был получен опыт, который помогает этому волшебному напитку полностью раскрыться во вкусе и аромате, тем самым балуя любителей кофе. Чтобы у вас получился вкусно сваренный кофе, можете воспользоваться вот такими небольшими советами.

Если вы используете турку, то сначала в подогретый сосуд насыпьте сахар, затем залейте воду и подержите на огне до момента закипания (но не доводите смесь до такого состояния). Все волшебство заключается в том, что сахар не только лучше растворяется, но и смягчает воду, позволяя кофейной смеси лучше «отдать» свой вкус и аромат. Перед процессом закипания воды с сахаром снимите посуду с плиты, засыпьте порошок из кофе, хорошенько и быстро перемешайте, снова поставьте на плиту, подержите несколько секунд и сразу снимите турку с огня.

Чтобы аромат напитка раскрылся еще больше, вы можете сильно прогревать смесь не один раз. Таким образом, вы сможете получить густую и плотную пенку, которая будет излучать невероятно насыщенный запах. Если вы хотите получить от одного вида кофе разные вкусовые оттенки, можете добавить в него молотый имбирь, корицу, горький перец, кардамон, анис, гвоздику или даже соль. Каждой приправы на одну порцию напитка не должно быть больше, чем на кончике ножа.

Эти приправы в кофейном напитке придадут готовому продукту разные как вкусовые, так и ароматические оттенки. Каждый раз, с добавлением новой пряности, кофе будет иметь свой новый неповторимый вкус. После приготовления кофе старайтесь наливать готовый продукт в подогретую чашку, потому что только так вы поспособствуете тому, что аромат и вкус не улетучатся при резком перепаде температуры.

Стандартная дозировка для получения крепкого кофе, указанная выше, соответствует получению эспрессо (самый крепкий напиток в маленькой дозировке). Чтобы получить американо, можете уменьшить количество порошка, добавляемого в воду или просто разбавить полученный эспрессо с горячей водой. Анис и корица придадут напитку неповторимый аромат.

Как и какой кофе лучше выбрать

Многих гурманов такого напитка интересует щепетильный вопрос о выборе «своего» кофе. Не стоит искать однозначного и единственного ответа на такой вопрос, потому что на свете просто не существует одной марки, фирмы или производителя самого лучшего кофе. Его выбор зависит только от вкусовых предпочтений человека. Но существуют несколько советов от бариста, которые помогут вам определиться с тем, какой именно кофе лучше всего выбрать. Покупая цельные зерна, понюхайте их. Они должны излучать свежий, насыщенный аромат. В противоположном случает, это будет говорить о том, что продукт либо слишком долго хранился, либо отсырел, а это непременно отразится на качестве напитка. Помимо свежего и четкого запаха, кофейные зерна должны иметь красивый вид. На продукте должна отсутствовать плесень и другие следы несвежего состояния. Размер и цвет у всех зерен также должен быть одинаковый. Практически все сорта кофе при правильном приготовлении излучают привлекательный запах и вкус, но больше насыщенности будет иметь арабский сорт, потому что в нем содержится больше всего масел.

Если вы поклонник крепкого кофе, тогда для вас больше подойдет сорт под названием робуста. Для уменьшения кофеина в напитке этот сорт желательно разбавить с арабикой. Кстати, совмещая сорта кофе, вы получите более вкусный напиток. Интенсивность огня при варке напитка должна быть минимальной, потому что при сильном огне он может получиться слишком горьким или вовсе кислым.

Самый мелкий помол зерен и самый маленький огонь при варке — это два очень важных фактора при приготовлении напитка. Чтобы понять сварился ли кофе, посмотрите на гущу — в ней не должно быть крупных частиц. Кстати, чем меньшей будет интенсивность огня, тем крепче получится кофе. Качественные зерна легко отличить по внешнему виду и запаху Советы для больших любителей кофе Готовый напиток разливается в специальные небольшие чашки для кофе. Дело в том, что разлитый в большие чашки кофе быстро теряет свои свойства, аромат и вкус, да и это вовсе не эстетично.

Если вы хотите подать гостям кофе с настоящей пенкой, но у вас не получилось этого сделать, то снимите её с напитка после его нагрева и снова разложите в чашки после приготовления. Так вы покажете, что заботитесь о гостях, а также действительно умеете готовить данный напиток.