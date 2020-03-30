Коронавирус обнаружили у советника Нетаньяху 30.03.2020, 9:11

В настоящее время на карантине находятся семь депутатов Кнессета.

У советника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ортодоксальной общины Ривки Палух обнаружен коронавирус, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Times of Israel.

По информации издания, сперва коронавирус был подтвержден у мужа Палух, после чего она также сдала анализы. Тест показал положительный результат.

Газета пишет, что Палух последний раз встречалась с премьером Нетаньяху в четверг, однако соблюдала необходимую дистанцию.

В настоящее время в Израиле находятся в самоизоляции семеро депутатов, однако после установления всех контактов Палух эта цифра может вырасти.

Всего в стране на данный момент подтверждено 4247 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 15 человек.