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Народный карантин
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Коронавирус обнаружили у советника Нетаньяху

  • 30.03.2020, 9:11
Коронавирус обнаружили у советника Нетаньяху

В настоящее время на карантине находятся семь депутатов Кнессета.

У советника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ортодоксальной общины Ривки Палух обнаружен коронавирус, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Times of Israel.

По информации издания, сперва коронавирус был подтвержден у мужа Палух, после чего она также сдала анализы. Тест показал положительный результат.

Газета пишет, что Палух последний раз встречалась с премьером Нетаньяху в четверг, однако соблюдала необходимую дистанцию.

В настоящее время в Израиле находятся в самоизоляции семеро депутатов, однако после установления всех контактов Палух эта цифра может вырасти.

Всего в стране на данный момент подтверждено 4247 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 15 человек.


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