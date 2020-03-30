Подлая позиция 8 Петр Кузнецов

30.03.2020, 9:17

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Весь мир борется, а белорусская власть прячется на катке.

По поводу коронавируса Лукашенко высказался, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях".

"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях", - это лозунг войны, борьбы с видимым врагом за идею, за свободу, за принципы в конце концов.

Стоя умирают сейчас медики в Европе и Нью-Йорке, находясь на передовой борьбы с вирусом, опасность которого для всего человечества признана всем миром. Кроме одной страны.

То, что предлагает руководитель этой страны - это не борьба "стоя". Это попытка переждать, зарывшись головой в песок. В надежде, что опасность победят другие, взявшие на себя ответственность, в том числе, и за нас тоже, закрывая наши границы по периметру.

Это попытка спрятаться от реальности, убежать от нее на каток, полагая и надеясь, что те кто, может, умрет, ни в чем уже не упрекнут, а тем, кто пережил, можно будет сказать: "Мы же пережили", не особо при этом греша против истины, но изо всех сил утаивая, какой ценой.

"Точечными мерами" "без шума и пыли" можно объяснить фактическое бездействие в отсутствие ясной стратегии и ресурсов для ее реализации - хотя бы даже минимальной подушки безопасности в экономике, позволяющей адекватно реагировать на кризисную ситуацию. Когда в стране просто нет ресурсов для форс-мажора, можно говорить о том, что "целесообразно" ничего не делать, чтобы не "гробить экономику", но не стоит также забывать, почему эта экономика в таком состоянии, что способна выделить на борьбу с угрозой меньше, чем на строительство двух туалетов.

Я не вижу в сегодняшних действиях властей - не только Лукашенко, но и Караника, и других причастных, а причастны сегодня уже все - никакой борьбы в формате "стоя".

Весь мир борется, а мы в сторонке постоим, но, правда, финансовую помощь США "стоя" примем, хоть у нас и все отлично.

Подлая позиция.

Петр Кузнецов, «Фейсбук»