В Мурманской области РФ ввели режим всеобщей самоизоляции 30.03.2020, 9:56

Похожие меры ранее были приняты в Москве, Подмосковье и Чечне.

В Мурманской области РФ вводится режим самоизоляции для всех жителей региона, сообщает телерадиокомпания «Мурманск» со ссылкой на сообщение оперативного штаба.

Выход из дома разрешен только в продуктовый магазин или аптеку, для выноса мусора, выгула собак на дистанции менее 100 м от дома или обращения в больницу. Посещение работы допустимо только для работников тех предприятий, где не был введен дистанционный режим.

Режим всеобщей самоизоляции вводится с 12:00 30 марта 2020 года. Следить за его соблюдением будут сотрудники полиции.

Ранее аналогичные меры были введены в Москве и Московской области. Выходить на улицу без острой необходимости местным жителям также запретили власти Чечни.

Режим повсеместной самоизоляции в столичном регионе был введен накануне вечером. Для москвичей власти города введут специальные пропуска, по которым будет возможно покидать дома и добираться до работы. Для выхода на работу власти Москвы планируют выдавать гражданам специальные QR-коды, рассказал председатель «Деловой России» Алексей Репик. По его слова, в кодах будут зашифрованы адреса дома и работы.

В Чечне жесткий карантин был введен еще раньше, с утра 29 марта. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов сообщал, что если ранее патрули из сотрудников правоохранительных органов просто призывали граждан к самоизоляции, то теперь они будут штрафовать нарушителей режима и принудительно доставлять их домой.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас накануне заявил, что право вводить подобные ограничения, в соответствии с Конституцией, есть только у парламента и президента. В Кремле, однако, принятые в Москве и Подмосковье меры сочли оправданными.