Диетологи назвали полезную альтернативу мясу

Диетологи назвали полезную альтернативу мясу9
- 30.03.2020, 10:14
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Эти продукты стабилизируют уровень холестерина.
Бобовые способны стать полезной альтернативой мясу. Исследование диетологов из Университета штата Пенсильвания опубликовано на сайте MedicalXpress, пишет ria.ru.
Специалисты отмечают, что чечевица, нут и горох содержат в себе клечатку и белок, по качеству не уступающий белку в мясе.
Кроме того, регулярное употребление бобовых снижает риск развития сердечных заболеваний и стабилизирует уровень холестерина в крови.
«Добавьте немного нута в свой салат. Используйте бобовые в качестве гарнира вместо картофеля и риса. Используйте их в качестве основного блюда вместо мяса», — посоветовал один из авторов исследования, профессор Крис-Этертон.
Он также предупредил, что человеческий организм может по-разному реагировать на употребление бобов. Для того чтобы избежать чувства дискомфорта в кишечнике, диетолог порекомендовал готовить их путем длительной варки или тушения.