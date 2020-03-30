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Диетологи назвали полезную альтернативу мясу

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  • 30.03.2020, 10:14
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Диетологи назвали полезную альтернативу мясу

Эти продукты стабилизируют уровень холестерина.

Бобовые способны стать полезной альтернативой мясу. Исследование диетологов из Университета штата Пенсильвания опубликовано на сайте MedicalXpress, пишет ria.ru.

Специалисты отмечают, что чечевица, нут и горох содержат в себе клечатку и белок, по качеству не уступающий белку в мясе.

Кроме того, регулярное употребление бобовых снижает риск развития сердечных заболеваний и стабилизирует уровень холестерина в крови.

«Добавьте немного нута в свой салат. Используйте бобовые в качестве гарнира вместо картофеля и риса. Используйте их в качестве основного блюда вместо мяса», — посоветовал один из авторов исследования, профессор Крис-Этертон.

Он также предупредил, что человеческий организм может по-разному реагировать на употребление бобов. Для того чтобы избежать чувства дискомфорта в кишечнике, диетолог порекомендовал готовить их путем длительной варки или тушения.


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