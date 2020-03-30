В Португалии умер 14-летний мальчик с подтвержденным коронавирусом 2 30.03.2020, 10:39

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Его называют самым молодым погибшим в Европе в связи с пандемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на A Televisao.

Витор Рафаэль Бастос Годиньо, игрок футзала, умер в воскресенье утром в больнице муниципалитета Санта-Мария-да-Фейра, куда был госпитализирован в субботу.

Медики решили не перевозить его в больницу с детским отделением экстренной помощи в Порто из-за тяжести его состояния.

Тесты подтвердили у парня COVID-19, однако в настоящее время идет расследование, стал ли вирус причиной его смерти. Подросток страдал от аутоиммунного заболевания псориаз и имел несколько серьезных патологий.

Его состояние резко ухудшилось за 24 часа, медики не смогли спасти его жизнь.

Граса Фрейтас, глава главного управления здравоохранения, подчеркнула, что у парня был подтвержден коронавирус, но отметила, что его симптомы "могут свидетельствовать о другом типе патологии" как причине смерти. Она призвала проявить "большую осторожность в анализе" смерти парня.