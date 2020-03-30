В Канаде начали транслировать северное сияние онлайн 3 30.03.2020, 11:14

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Сезон самого эффектного наблюдения длится до конца апреля.

В Канаде установили камеру, которая транслирует северное сияние онлайн. Она находится в исследовательском центре в городе Черчилл. На сайте написано, что это одно из самых лучших мест для наблюдения, пишет 34travel.me.

Сезон самого эффектного сияния в этих местах стартует в декабре и длится до конца апреля. Из-за пандемии коронавируса попасть туда пока невозможно. Но чтобы путешественники его не пропустили, компания Explore организовала онлайн-трансляцию.