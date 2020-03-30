Попытка понять, в какой стране живут россияне 3 Виктор Шендерович

30.03.2020, 11:33

2,998

Виктор Шендерович

Фото: DELFI

Путин дал мэру Москвы отмашку на прямое нарушение закона?

Эти несколько слов — не о борьбе с коронавирусом. Это попытка понять, в какой, собственно, стране мы в настоящий момент живем. И в какой будем жить завтра. Потому что фигня происходит в Москве прямо в эти часы, и фигня совсем не уханьского происхождения…

Что это было, только что? ЧП-то в стране не объявлено. А «режим самоизоляции» нельзя «ввести», это оксюморон.

Путин дал Собянину отмашку на прямое нарушение закона?

Не будем всплескивать руками: как раз в этом случае ничего нового не произошло. Минувшим летом Собянин, по отмашке Путина, просто мочил москвичей силами ОМОНа, так что возмущаться теперь юридически недооформленной изоляцией в квартирах — и поздно, и странно…

Но вот если Путин не давал Собянину отмашки на фактическое введение ЧП в Москве; если Собянин решил, что на 11-м году власти может позволить себе показать, кто в Москве хозяин… — это уже, согласитесь, немного другой пейзаж.

Бабушка — та самая, которая при ином раскладе, как вы помните, могла быть дедушкой — говорит покамест надвое.

Но совершенно не исключено, что эта тюменская бабушка успела, не анонсируя перемену пола, отрастить что-то такое, что может поменять расклад сил в семье.

Правды о подоплеке произошедшего мы пока не знаем. И резкая реакция сенатора Клишаса (его замечание о недостаточных для введения ЧП полномочиях Собянина) может означать, опять-таки, одно из двух: либо очередную техничную разводку лохов (нас с вами) на тему «хороший царь, плохие бояре», — либо неподдельное раздражение Кремля на внезапную самостоятельность московского наместника.

В зависимости от того, какая версия окажется верной, нас ожидает либо жесткое и дружное дозавинчивание гаек, под шумок здравоохранных мероприятий, либо ощутимое бурление номенклатурных говн…

Впрочем, скорее всего, они совместят.

Виктор Шендерович, Facebook