В Добруше мужчина перебирал металлолом в подвале и нашел мину 1 30.03.2020, 11:53

Из дома эвакуированы 62 человека.

В деревнях, расположенных недалеко от Добруша, 39-летний мужчина собирал металлолом. Вернувшись домой и разложив «добычу» в подвале, он обратил внимание на два подозрительных предмета, пишет «Сильные новости».

Как сообщили в УВД, железки с виду напоминали снаряды, поэтому мужчина сообщил в милицию о находке, а мешок вынес на улицу.

Из многоэтажки эвакуировали 62 человека.

Выяснилось, что опасения были не напрасны. Подозрительные предметы оказались минометной миной и частью артиллерийского снаряда времен ВОВ. Боеприпасы изъяты и вывезены для дальнейшей утилизации.