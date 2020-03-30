закрыть
30 марта 2020, понедельник, 12:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В Добруше мужчина перебирал металлолом в подвале и нашел мину

1
  • 30.03.2020, 11:53
В Добруше мужчина перебирал металлолом в подвале и нашел мину

Из дома эвакуированы 62 человека.

В деревнях, расположенных недалеко от Добруша, 39-летний мужчина собирал металлолом. Вернувшись домой и разложив «добычу» в подвале, он обратил внимание на два подозрительных предмета, пишет «Сильные новости».

Как сообщили в УВД, железки с виду напоминали снаряды, поэтому мужчина сообщил в милицию о находке, а мешок вынес на улицу.

Из многоэтажки эвакуировали 62 человека.

Выяснилось, что опасения были не напрасны. Подозрительные предметы оказались минометной миной и частью артиллерийского снаряда времен ВОВ. Боеприпасы изъяты и вывезены для дальнейшей утилизации.


популярное за неделю

Мнение

Хватит жить в параллельной реальности!
Хватит жить в параллельной реальности! Вячеслав Бортник
Вирус, стой, раз-два!
Вирус, стой, раз-два! Ирина Халип
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип