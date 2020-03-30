В Беларуси будет холодно всю неделю 30.03.2020, 12:09

Фото: bymedia

Зима еще не собирается уходить.

Зима, так и не установившаяся в положенное ей календарное время, решила наверстывать упущенное весной. И не очень хорошая новость: холодно будет всю неделю. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды, пишет tut.by.

В последний мартовский день, 31 марта, погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе. Во многих регионах страны обойдется без осадков. Только ночью по юго-востоку, а днем по западу страны, где скажется влияние фронтальных разделов, пройдет снег, по западу Брестской и Гродненской областей в середине дня с дождем. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −3…9 °С, максимальная днем +1…7 °С.

1 апреля, в среду, ночью под защитой области повышенного давления в основном ожидается без осадков, утром и днем скажется влияние фронтального раздела и преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −2…8 °С, по юго-востоку при прояснениях понижение до -10 °С, максимальная днем +2…9 °С. Такой температурный фон соответствует первым числам марта.

2 апреля, в четверг, погодные условия в нашей стране станут формировать фронтальные разделы от атлантического циклона, который держит путь на Скандинавский полуостров. Холодный воздух покинет Беларусь, и температурный режим постепенно вернется в свою климатическую норму. Ожидается температура воздуха ночью −3…+3 °С, максимальная днем +5…10 °С. Будет много облаков. На значительной части территории пройдут осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый.

3 апреля, в пятницу, под влиянием неустойчивых влажных океанических воздушных масс ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3 °С, максимальная днем +6…12 °С, по юго-востоку Гомельской области на пару градусов теплее.

По предварительному прогнозу на предстоящие выходные, температурный фон существенно не изменится, а осадков станет меньше.