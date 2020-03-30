В 5-й гимназии Минска у одного из сотрудников — коронавирус 11 30.03.2020, 12:29

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Некоторые дети с родителями на самоизоляции.

В 5-й гимназии Минска у одного из сотрудников выявили коронавирус. Сейчас некоторые школьники с родителями на самоизоляции дома.

В редакцию tut.by пришло письмо от читателей о том, что в 5-й гимназии Минска у одного из сотрудников выявили коронавирус, у детей, которые с ним контактировали, берут мазки, тех, кто не хочет госпитализироваться, оставляют на самоизоляции дома под присмотром родителей.

— Родителям детей, у которых преподавал этот учитель, позвонили из гимназии и сказали, что все должны уйти на самоизоляцию. Если родители не готовы самоизолироваться вместе с ребенком дома, то школьника госпитализируют на карантин, — рассказали родители учеников.

По словам родителей, их детям еще на выходных начали делать мазки на коронавирус, при этом многие дети с учителем последнее время не контактировали, так как последние одну-две недели не ходили в гимназию.

Родители, с которыми общались журналисты, готовы уйти на удаленную работу и отсидеть с детьми карантин дома. С 30 марта по 5 апреля у школьников весенние каникулы.

Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун подтвердила, что у одного из сотрудников столичной 5-й гимназии тест на коронавирус оказался положительным.

— Согласно приказу Минздрава, контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией подлежат госпитализации или самоизоляции. В связи с тем, что дети не могут самоизолироваться самостоятельно без контроля со стороны взрослых, было предложено самоизоляцию детей проводить под контролем родителей в домашних условиях, — отметила специалист.