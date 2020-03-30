Беззаконные времена 3 Леонид Гозман

30.03.2020, 12:45

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Леонид Гозман

Фото: facebook.com/civilforum

Путинский период будет в учебниках истории России стоять в одном ряду со Смутой и Гражданской войной.

В России ачалось то, что должно было начаться. Но раньше, чем ждали, при живом Путине.

Меры, объявленные Собяниным и другими губернаторами, могут оцениваться по-разному. Но даже если они стопроцентно разумны, если эти шаги — лучшие из всех возможных, если каждый ответственный человек обязан им следовать, они очевидно незаконны — сто раз уже написали про то, что все это не в компетенции губернаторов, что нужно решение президента и парламента и так далее. Но ведь и апелляция к закону выглядит прекраснодушной неадекватностью. Закон — это не просто текст, это система правоприменения, это государство. А государства нет. А делать-то что-то надо!

Я думал, все пойдет в разнос лишь после смерти первого лица. Государство он уничтожает все последние годы, планомерно и эффективно — собственно, это единственное, что его команда делает эффективно. А значит, после «Король умер!» неизбежно не «Да здравствует король!», а война вооруженных формирований, бывших еще вчера силовыми структурами, а теперь ставших просто частными армиями. И хаотичные действия местных властей — от губернии до деревни — по удержанию хоть какого-то порядка. Причем, действий не по закону — где тот закон? — а в рамках революционного правосознания и здравого смысла.

Государства давно нет. Его уже не было, когда на защитников Химкинского леса выпустили бандитов, его не стало, когда судейский корпус успешно освоил первую древнейшую, от него вообще ничего не осталось в процессе триумфального уничтожения Конституции.

Президента тоже нет — он на Валдае! Неловко спрашивать, как там с офицерской честью? Он объявил решения, которые спровоцировали массовый выезд на шашлыки — мы не знаем, сколько людей в результате умрет, а сколько станет инвалидами. Он отдал приказы, которые заставили губернаторов наплевать на закон и действовать просто в меру своего разумения, пытаясь угадать, что же он имел в виду? Разбудили Медведева — помните еще такого? — он призвал не поддаваться панике. Думаю, История адекватно оценит трусость нынешнего властителя, его патологические неспособность и нежелание принимать решения, которые обязан принимать он и никто другой, и брать на себя положенную ему по чину ответственность.

Нам предстоит пережить не просто тяжелые, но абсолютно беззаконные времена. Если когда-нибудь государство российское будет воссоздано заново, путинский период будет в учебниках истории стоять в одном ряду со Смутой и Гражданской войной.

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»