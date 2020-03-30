Сколько белорусские власти выделяют на Славянский базар и борьбу с коронавирусом 32 30.03.2020, 12:59

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Одной картинкой.

На Telegram-канале «Усы Лукашенко» появилась картинка, которая показывает на что белорусское правительство более охотно готово выделять свои средства.

Напомним, что только 2,6 миллиона рублей или 891 058 долларов выделяет правительство Беларуси на борьбу с коронавирусом.

Тем временем Министерство здравоохранения страны молчит о количестве зараженных коронавирусом с пятницы, 27 марта. На тот день по данным ведомства в стране было 94 зараженных человека.