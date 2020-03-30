Как выглядит переписанный законопроект о рынке земли в Украине 1 30.03.2020, 13:29

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Законопроект вызвал немало споров.

Новая редакция законопроекта о рынке земли предполагает уменьшение концентрации для физлиц в сто раз - до 100 гектаров. При этом юридические лица смогут приобретать землю в собственность только с 2024 года, пишет unian.net.

Новая редакция законопроекта о рынке земли предполагает уменьшение концентрации земли для одного физлица в сто раз – до 100 га с 10 тыс., предлагаемых ранее ко второму чтению законопроекта.

При этом юридические лица смогут приобретать землю в собственность только с 2024 года.

“Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 гектаров. Для юридических лиц – это второй этап, который будет введен с 2024, – будет в 10 тыс. гектаров. То есть первый этап – для физических лиц, для украинцев – 100 гектаров на человека”, – цитирует пресс-служба Зеленского.

В сообщении подчеркивается, что принятие закона о рынке земли необходимо для предоставления кредита Международным валютным фондом (МВФ).