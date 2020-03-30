Коронавирус в России: за сутки заразилось больше 300 человек 4 30.03.2020, 13:46

2,527

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Граждане РФ могли беспрепятственно въезжать в Беларусь до сегодняшнего дня.

За последние сутки в России зарегистрировано 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах, общее число заболевших в стране составляет 1836. Умер еще один человек, за все время пандемии скончались девять, сообщает BBC.

В Москве, где больше всего заболевших, за сутки зарегистрировано 212 случаев коронавируса, 15 - в Коми, восемь - в Петербурге и семь в Подмосковье.

Новые заболевшие также есть в Бурятии, в Архангельской области, в Белгородской, Псковской, Кировской областях, Адыгее и Дагестане, во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Саратовской, Челябинской областях, Кабардино-Балкарии, Марий-Эл, Пермском и Красноярском краях, в Калужской, Липецкой, Тверской, Тульской, Калининградской, Оренбургской, Иркутской, Новосибирской областях, Калмыкии, Хакассии, а также в Ставропольском и Алтайском краях.

Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет, уточнили в оперативном штабе. Всего в Москве зафиксировано 1226 случаев коронавируса.

Ранее в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что сейчас в 18 регионах 32 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

Граждане РФ могли беспрепятственно въезжать на территорию Беларуси до сегодняшнего дня. 30 марта по инициативе премьера РФ были закрыты границы страны.

Напомним, Лукашенко радовался, что "на выходных в Беларусь приедут россияне с деньгами".