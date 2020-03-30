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Верховная Рада Украины уволила министра финансов и министра здравоохранения

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  • 30.03.2020, 14:47
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Верховная Рада Украины уволила министра финансов и министра здравоохранения

Назначить новых не получилось.

30 марта Верховная Рада Украины собралась для проведения двух внеочередных заседаний, пишет «Новое время».

В этот день премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду кандидатуры на должности министров здравоохранения, финансов и энергетики.

Главное, что произошло на заседании:

Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.

Голосов за назначение вместо них Максима Степанова и Сергея Марченко не хватило.

Вопрос о назначении министром энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец снят.

Принято ряд антикоронавирусных законопроектов.

Рада не смогла внести антикризисные изменения в госбюджет на 2020 год.


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