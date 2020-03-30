Верховная Рада Украины уволила министра финансов и министра здравоохранения 9 30.03.2020, 14:47

2,962

Назначить новых не получилось.

30 марта Верховная Рада Украины собралась для проведения двух внеочередных заседаний, пишет «Новое время».

В этот день премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду кандидатуры на должности министров здравоохранения, финансов и энергетики.

Главное, что произошло на заседании:

Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.

Голосов за назначение вместо них Максима Степанова и Сергея Марченко не хватило.

Вопрос о назначении министром энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец снят.

Принято ряд антикоронавирусных законопроектов.

Рада не смогла внести антикризисные изменения в госбюджет на 2020 год.