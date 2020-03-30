Верховная Рада Украины уволила министра финансов и министра здравоохранения

Верховная Рада Украины уволила министра финансов и министра здравоохранения9
- 30.03.2020, 14:47
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Назначить новых не получилось.
30 марта Верховная Рада Украины собралась для проведения двух внеочередных заседаний, пишет «Новое время».
В этот день премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду кандидатуры на должности министров здравоохранения, финансов и энергетики.
Главное, что произошло на заседании:
Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.
Голосов за назначение вместо них Максима Степанова и Сергея Марченко не хватило.
Вопрос о назначении министром энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец снят.
Принято ряд антикоронавирусных законопроектов.
Рада не смогла внести антикризисные изменения в госбюджет на 2020 год.