Студентов ВГУ попросили не возвращаться с выходных в Витебск 11 30.03.2020, 15:28

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Иллюстрационное фото

В вузе заявили, что «корректируют график».

Telegram-канал Сидим дома с отчислено опубликовал информацию о том, что студентам Витебского государственного университета (ВГУ) запретили возвращаться с выходных на занятия из-за ситуации с коронавирусом. Tut.by попытался разобраться, что происходит.

По информации Telegram-канала, студентам сообщили, что иногородним ребятам, кто уехал из Витебска на выходные, не нужно приезжать на занятия «включительно по понедельник», 30 марта. А дальше — «ждать распоряжений».

При этом в вузе собирают информацию о том, где студенты находились по состоянию на 29 марта, а также адреса родственников (бабушек, мужей и т.д.).

Проректор университета Мирослава Бобрик не ответила на вопросы журналистов, был ли запрет иногородним студентам возвращаться с выходных в Витебск и все ли учащиеся сейчас посещают занятия.

По ее словам, в университете сейчас «корректируют график работы и расписаний занятий студентов». С чем это связано, проректор не уточнила.

— Мы работаем в том же режиме, в котором работали на прошлой неделе. Но сегодня корректируем график.

До руководства областных управлений по образованию и здравоохранению в рабочее время 30 марта дозвониться нам не удалось ни на рабочие, ни на мобильные номера.

Источник в ВГУ сообщил, что официального карантина в университете нет, но о студентах действительно собирают сведения: номера телефонов и адреса, где они живут.

— Занятия идут по две пары в день, остальные проходят дистанционно, — отметил сотрудник вуза.