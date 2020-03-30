КНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки

КНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки13
- 30.03.2020, 15:23
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Северная Корея установила рекорд по пускам ракет за один месяц.
Северная Корея провела успешные испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает "Немецкая волна".
Как сообщается, испытания прошли успешно, в ближайшее время установку планируют поставить в воинские части. В рамках испытаний Пхеньян проверял тактико-технические характеристики пусковой установки.
Напомним, ранее сообщалось, что КНДР активизировала ракетные испытания в условиях пандемии коронавируса. Страна выпустила в океан две баллистические ракеты ближнего радиуса действия, что стало 8 и 9 запуском ракет в этом месяце.
Это самое большое количество ракет, когда-либо выпущенных Северной Кореей за один месяц, согласно подсчетам Шеа Коттона, старшего научного сотрудника Центра исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина.