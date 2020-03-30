закрыть
30 марта 2020, понедельник, 17:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

КНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки

13
  • 30.03.2020, 15:23
  • 2,564
КНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки

Северная Корея установила рекорд по пускам ракет за один месяц.

Северная Корея провела успешные испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Как сообщается, испытания прошли успешно, в ближайшее время установку планируют поставить в воинские части. В рамках испытаний Пхеньян проверял тактико-технические характеристики пусковой установки.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР активизировала ракетные испытания в условиях пандемии коронавируса. Страна выпустила в океан две баллистические ракеты ближнего радиуса действия, что стало 8 и 9 запуском ракет в этом месяце.

Это самое большое количество ракет, когда-либо выпущенных Северной Кореей за один месяц, согласно подсчетам Шеа Коттона, старшего научного сотрудника Центра исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина.


популярное за неделю

Мнение

Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары
Хватит жить в параллельной реальности!
Хватит жить в параллельной реальности! Вячеслав Бортник
Вирус, стой, раз-два!
Вирус, стой, раз-два! Ирина Халип
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова