КНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки 13 30.03.2020, 15:23

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Северная Корея установила рекорд по пускам ракет за один месяц.

Северная Корея провела успешные испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Как сообщается, испытания прошли успешно, в ближайшее время установку планируют поставить в воинские части. В рамках испытаний Пхеньян проверял тактико-технические характеристики пусковой установки.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР активизировала ракетные испытания в условиях пандемии коронавируса. Страна выпустила в океан две баллистические ракеты ближнего радиуса действия, что стало 8 и 9 запуском ракет в этом месяце.

Это самое большое количество ракет, когда-либо выпущенных Северной Кореей за один месяц, согласно подсчетам Шеа Коттона, старшего научного сотрудника Центра исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина.