Желтый человечек 3 Илья Мильштейн

30.03.2020, 15:39

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

На Россию напал неприятель, но его не победишь привычными средствами.

Жесткие меры для сдерживания пандемии должны принимать региональные власти РФ. Владимир Путин не спешит брать на себя ответственность и вводить чрезвычайное положение. Его пресс-секретарь делится с публикой удивительными подробностями президентского визита в Коммунарку. На фоне трагедии разворачивается привычный балаган.

Агитация за Путина в эпоху коронавируса - явление совершенно новое.

Ведь что такое агитация за национального лидера в авторитарной стране? Это хорошие, вдохновляющие, потрясающие новости из его жизни. Речи вождя, его героические дела и свершения.

Когда целый мир, включая Россию, не погружен в борьбу со смертоносной инфекцией, президент этой страны может каждый день безнаказанно совершать свои подвиги. Летать на истребителе, нырять за амфорами, а в иные моменты даже отбирать у противников или присоединять к РФ все, что плохо лежит, хоть бы даже и Крым. Подобного рода события становятся воодушевляющей рутиной для электората.

Во времена глобального карантина осуществление всех этих спецмероприятий в значительной мере осложнено печальными обстоятельствами. Со стерхами не полетаешь - сочтут за дурака. Крылатыми ракетами с ядерными двигателями никого не напугаешь - всем и так страшно. Да что ракеты. Обыкновенное внеочередное заседание Госдумы, куда внезапно приедет любимый руководитель, не организуешь. И плебисцит с целью практически бесконечного продления властных полномочий не проведешь. Вообще непонятно, что делать, если любые новости заведомо плохи и надо от них уберегаться, и как-то при этом подбадривать народ. Нельзя убалтывать соотечественников, как на прямых линиях, и нельзя молчать.

Все в первый раз. На Россию напал неприятель, но его не победишь привычными средствами: при помощи армии, спецназа, бойцов Росгвардии, наемных киллеров. Отчасти коронавирус SARS-CoV-2 сродни той заразе, что распространяли в соседней стране так называемые "зеленые человечки", но только отчасти. Важное различие заключается в том, что эти враги совсем уж невидимы.

Эффективно противостоять им следует, объединяясь с остальным человечеством, а не враждуя с ним. Запирая границы и не мечтая о том, как бы их снова нарушить и расширить, шантажируя соседей и целый свет. Призывая граждан к режиму самоизоляции, запрещая им выходить на улицы и площади своих городов, но не для того чтобы лишний раз их закошмарить и лишить конституционных прав. А для того чтобы спасти - вне зависимости от того, каковы их политические убеждения. За Путина они, против Путина или не знают, кто такой Путин.

Пропагандистские ресурсы в эпоху пандемии должны спешно перестраивать работу, ибо на раскачку нет времени, как по другим поводам высказывался тот же Владимир Владимирович. От ежечасных восхвалений того, без которого нет России, нужно немедленно переходить к строго деловым новостным сводкам, и гостей в студии нужно немедленно менять. Вместе с модераторами, умеющими только возносить до небес Несменяемого и бить морду приглашенным в студию за отдельную плату недругам нашего Отечества. Но поскольку патриотически настроенных ведущих в телевизоре и авторов провластных изданий этому не учили, то происходящее ныне мало отличается от происходившего вчера.

Разные маловменяемые личности, как бы борясь с паникой, побуждают население к мысли, что болезнь не страшна и незачем преувеличивать угрозу. Другие заняты поисками изготовителей инфекции и скоро их обнаруживают, уверенно тыча пальцами в сторону Вашингтона. Шоумен Гордон побивает коронавирус шваброй. Отдельным сюжетом проходит столкновение деятелей РПЦ и околоцерковных кругов с начальством, в ходе которых патриархия, протестуя против запрета на посещение храмов, напоминает маловерам об Основном законе и свободе совести. А православный олигарх Малофеев сравнивает безбожного губернатора Беглова с воинствующим атеистом Лениным. И лишь сегодня, явно под давлением Кремля, патриарх Кирилл, ранее предлагавший воспринимать эпидемию как "милость Божью" и соблюдать гигиену в переполненных церквах, призвал паству воздержаться от их посещения.

Агитация за Путина в эпоху коронавируса тоже вырабатывается на ходу. Владимир Владимирович очень долго не хотел отменять плебисцит по своему обнулению, и любимые народные артисты уже успели отметиться в рекламных роликах, скликая россиян на "референдум", пока какие-то смельчаки в администрации Путина не объяснили ему, что плохие новости про массовое самоубийство электората на избирательных участках окажут пагубное воздействие на президентский рейтинг. Они же, по всей вероятности, народ креативный, сочинили новость хорошую. О том, как глава РФ, прямо-таки первым из мировых лидеров, посетил больницу для пациентов с подозрением на коронавирус. Правда, скоро выяснилось, что далеко не первым, а желтый скафандр нацлидера вызвал грубоватые насмешки в тех изданиях и блогах, которые еще самовольно пользуются гражданскими свободами, и ошибку пришлось лихорадочно исправлять.

Однако нельзя сказать, что после этого история про бесстрашного желтого человечка в Коммунарке заиграла новыми красками. Как ни старался пресс-секретарь Песков, рассказывая корреспонденту "России 1", будто делалось все спонтанно и что, понимаете ли, "Путин не был бы Путиным, если бы он не решил туда пойти". Напротив, неосторожная фраза насчет отсутствия охраны рядом с гарантом при посещении палат и насчет того, что "он там был один... приблизительно так же, как он летел на истребителе, он тоже был один - и летчик", волей-неволей заставляла вспомнить все прочие постановки с участием первого лица. Склоняя к выводу, что и мировая трагедия никоим образом не меняет стилистику и практику его поведения и политических приоритетов. Как и раньше, президент не может обойтись без вранья даже в мелочах. Включая желтый (пуленепробиваемый, что ли?), якобы случайно подошедший ему по росту и резко выделивший среди медперсонала защитный костюм, в котором он совершал чудеса исцеления.

А страна между тем уже по-взрослому, пусть и с запозданием, переводится в режим довольно жесткого карантина, и это в целом грустная новость, от которой Путина тоже застраховывают. Комендантский час в российских городах - это зона ответственности Мишустина и местных властей. Суровые речи произносит кто угодно, начиная с Собянина. Суровые, за гранью фола, акции проводит кто угодно, начиная с Кадырова. Но не президент. Добрый Владимир Владимирович по-прежнему пребывает у себя в космосе, изредка спускаясь оттуда на землю, чтобы раздарить землякам антивирусные гостинцы, объявить каникулы, осчастливить болящих своим присутствием. Пожать руки врачам и чиновникам. В приподнятом настроении провести совещание с министрами, стремясь приподнять также и рейтинг. Для грядущего плебисцита, о котором он не забывает в самые горестные дни и месяцы, которые переживают страна и мир.

Илья Мильштейн, "Грани"