Археологи раскрыли секрет имбирного пива 19 века 30.03.2020, 16:29

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Под лестницей старого погреба в Лидсе было обнаружено 600 бутылок этого напитка.

Кроме пива, в этих бутылках нашли и опасный яд, пишет «Новое время».

Анализ пива показал, что содержание свинца внутри бутылок сильно превышало безопасную норму.

Дэвид Уильямс из Archaeological Services WYAS сказал: «Эти раскопки дают нам прекрасную возможность раскрыть часть викторианского Лидса. Полученные результаты дают реальное представление о повседневной жизни бывших жителей Лидса в этот период».

Оказывается, это была довольно опасная повседневная жизнь. Бутылки были в основном с имбирным пивом и оно не было сладким газированным безалкогольным напитком, как сегодня. Это был ферментированный напиток с пивом, но со вкусом имбиря, благодаря комбинации дрожжевой и бактериальной закваски.

Бутылки из керамогранита, подобные тем, которые нашли в Лидсе, были ключом к успеху имбирного пива. Англия производила бутылки из керамогранита такого высокого качества, что их можно было отправлять за границу без особого риска протекания. Имбирное пиво стало еще более популярным после 1835 года, когда был изобретен улучшенный процесс глазирования керамики.

В некоторых бутылках, найденных в Лидсе, пробки были целы, а внутри все еще текла жидкость. Две бутылки с жидкостью были отправлены в Объединенные службы Западного Йоркшира для испытаний. Результаты были удивительными. Содержание алкоголя было всего 3%. А вот содержание свинца было впечатляющим: 0.13 мг / л, что делает это слабое пиво сильным ядом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, безопасная концентрация свинца в воде составляет 0,01 мг / л, но на самом деле безопасной дозы свинца нет, поскольку со временем он накапливается в организме и необратимо повреждает нервную систему.

Вероятным источником яда в пиве были свинцовые водопроводные трубы. Вода была загрязнена еще до того, как она вступила в контакт с другими ингредиентами, поэтому в напитке сразу присутствовал высокий уровень свинца.