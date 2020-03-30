ОНТ распространяет фейки о коронавирусе 21 30.03.2020, 16:38

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ГосСМИ вводят людей в заблуждение о СOVID-19.

Телеканал ОНТ, ссылаясь на российский сайт medikforum.ru, пишет, что сода помогает в лечении коронавируса.

Названо простое средство против коронавируса, утверждает телеканал, объясняя, при чем тут сода.

"Коронавирус действует в совокупности с искусственно созданной бактерией в США «синтия», которая была создана после масштабного разлива нефти в Мексиканском заливе".

После того, как на фейковую информацию обратил внимание Telegram-канала "Беларусь головного мозга", ОНТ удалил новость с сайта. Однако она осталась в кэше Google.

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