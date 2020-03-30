Норвегия приготовилась нанести удар в нефтяной войне 30.03.2020, 17:19

Скандинавская страна анонсировала наращивание добычи энергоносителя.

Норвегия нарастит объем добычи нефти на месторождении Йохан Свердруп в Северном море, что ухудшит ситуацию на мировом нефтяном рынке, где в настоящее время предложение существенно превосходит спрос. Об этом пишет агентство Bloomberg (перевод — mk.ru).

В понедельник, 30 марта норвежская государственная нефтедобывающая компания Equinor сообщила, что к началу мая увеличит объем добычи нефти на Йохан Свердруп до 470 тысяч баррелей в сутки. Хотя изначально планировалось, что компания должна выйти на уровень в 440 тысяч баррелей и только к лету.

Как отмечает агентство, заявление норвежской компании вышло на фоне крупнейшего за последние 17 лет падения цен на нефть. Стоимость марки Brent опустилась до отметки 23 доллара за баррель. Но даже при таких низких ценах добыча на крупном месторождении Йохан Свердруп остается рентабельной, отметили представители Equinor. По словам исполнительного вице-президента компании по разработке и производству в Норвегии Сигве Найлунд, Свердруп будет приносить прибыль при цене ниже 20 долларов за баррель.

По подсчетам аналитиков Bloomberg, ежедневный объем мирового потребления нефти составляет порядка 100 млн баррелей. Из-за нефтяного кризиса этот показатель упал примерно на четверть, что уже привело к превышению предложения на 25 млн баррелей в сутки.