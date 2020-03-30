«Мы шли по коридору, а за нами распыляли раствор для дезинфекции» 2 30.03.2020, 17:37

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Что происходит в инфекционной больнице в Витебске — глазами пациента на карантине.

История одной витебской семьи, которая переживает эпидемию коронавируса без паники, но с самоизоляцией и карантином, сообщает «Радыё Свабода».

«Мы решили сами сдать анализы, зная ситуацию в мире»

Алексей Мяделец является одним из руководителей предприятия в Витебске. У него с женой двое детей, а работа связана с поездками и общением с людьми. Пандемия коронавируса затронула и их семью.

«Эта история о трех людях: я - глава предприятия, моя жена - глава отдела продаж и ее подчиненная, - говорит Алексей. - Мы все работаем в одной компании в Витебске. И это не Белвест и не Красный Октябрь. Мы живем в разных городах: моя семья в Витебске, а девушка в Новополоцке».

9 марта вся компания отправилась в командировку в Москву на крупную международную выставку. 14 марта мы вернулись в Беларусь.

«Мы знали о ситуации в мире и, учитывая, что у нас были контакты со многими людьми, в том числе с иностранцами, мы решили сдать анализы. На границе не было эпидемиологического контроля, поэтому мы сдали мазки в Витебске и поехали домой. Позже я еще отвез девушку домой в Новополоцк, забрав с собой старшую дочь.

Мы все договорились придерживаться самоизоляции, ограничить все контакты и оставаться дома пока не будет результатов анализов», - говорит Алексей.

В ночь на 17 марта девушка из Новополоцка позвонила Мядельцам, так как ей сообщили, что ее анализ положительный. Алексей, его жена и старшая дочь были признаны контактными лицами первого уровня и были отправлены в инфекционную больницу в Витебске.

«Меня с женой и дочкой изолировали в отдельном боксе. Младшая дочь и ее бабушка остались изолированными в квартире. Девушка, которая заболела была помещена в ту же больницу отдельно, а ее муж и ее ребенок - в соседний бокс, - говорит Алексей. - Хочу отметить, что никакой «принудительной госпитализации» не было - все обсуждалось, предлагались варианты, была согласована процедура.

Мы взрослые люди и хорошо понимаем, какому риску мы можем подвергать родственников и друзей, особенно потому, что многие из них - пожилые люди».

«Транспортировка выглядела как изгнание тараканов инсектицидами»

В больнице всем сделали контрольный анализ, результаты были отрицательными. 22 марта семью доставили в Витебский реабилитационный центр «Крупенино».

«Для «контактов» это стандартная практика – если они признаны безопасными, их помещают в карантинные зоны, чтобы не занимать специальные боксы, поскольку те могут понадобиться реальным пациентам, - говорит Алексей. - В Крупенино 24 марта вечером мне стало плохо. Температура поднялась до 38,5, и меня отправили обратно в инфекционную больницу. Там меня разместили в отдельном боксе. Врачи еще раз взяли мазок. Через два дня результат был отрицательным. Оказалось, я просто немного простудился. Вечером 27 марта меня перевели из нового здания в старое и поместили в большую семиместную палату».

Алексей говорит, что в инфекционной больнице их ежедневно осматривал врач, который измерял температуру три раза в день. Дочь дополнительно лечилась от насморка и кашля, которые у нее были до контакта с пациенткой.

«Все сотрудники в больнице защищены, на мой обывательский взгляд, неплохо - костюмы, очки, маски, шляпы и многое другое. Ежедневная дезинфекция всего и везде. Даже проход по коридору при транспортировке в Крупенино выглядел как изгнание тараканов инсектицидами: мы шли по коридору и за нами распыляли раствор для дезинфекции», - шутит Алексей.

«Боксы защищены предбоксниками, где сотрудники больницы проверяют защиту перед тем, как войти к нам, и проводят обработку перед выходом в коридор. Они также оставляют еду, передачи и сообщают об этом через переговорное устройство. Дезрастворы льются всюду рекой», - продолжает он, добавляя, что никто не был с ними в палате за все время.

«Старое здание - просто кошмар на улице Вязов»

Впечатления Алексея от общения с медперсоналом чрезвычайно положительные.

«На этом фоне отношение врачей просто идеальное – и поразговаривают, и успокоят, и ответят на любые вопросы. Каждая встреча с врачом заканчивается словами: «Чем могу еще помочь?» Это круто».

Но отношение чиновниками он эмоционально называет «скотским».

«Я сейчас жду анализов, после которых меня должны освободить. Вместо этого, они говорят утром, что меня снова переводят в Крупенино, и никто ничего не объясняет, - возмущается Алексей. - Я начал дергать начальство, и мне сказали следующее: «Все были так обеспокоены вашим здоровьем и настолько заняты вашим лечением, что не было достаточно времени, чтобы сказать вам, что 25 марта истек срок вашего карантина и начался новый 14-дневный отсчет». И все, мол, срочно собирайтесь, сейчас приедет машина. Отношение как к быдло».

Алексей хвалит оборудование нового здания инфекционной больницы: «И боксы в порядке, и ремонт не плохой, и переговорные устройства в палатах для связи с персоналом». Из негативного, он называет плохую сантехнику, дешевые краны, которые едва работают, нет занавесок для душа, всю ванную затапливает, нет зеркал.

«Но старое здание - просто кошмар на улице Вязов, я даже не могу описать его подробно, потому что не хватает литературных синонимов», - говорит он. В его аккаунте в Instagram есть красочное видео про это.

Коллега Мядельцев из Новополоцка, которая заболела коронавирусом, уже получила отрицательные результаты анализов, и ее собираются выписать из больницы.

Все это время бабушка и младшая дочь оставались в самоизоляции.

«Их первые тесты были отрицательные. Продукты им доставляли под двери. Они еще ни разу не выходили из квартиры и никого не пускали, кроме сотрудников санитарной службы, - поясняет Алексей. - 28-го числа старшая дочь и жена сдали контрольный анализ, они также ждут результатов».

Как пережить карантин

«Карантин - это своего рода событие, потому что есть огромное количество времени, которое нечем занять, - говорит Алексей. - Часть времени идет на решение производственных задач на расстоянии. Сейчас почти весь офис работает удаленно, поэтому я особенно не отличаюсь от всех. Часть времени уходит на физические упражнения: тренировки Табата, пешие прогулки, а в санатории - бег на балконе. Я на балконе 5-6 километров набегал. Полкорпуса напротив выходило посмотреть на такое чудо».

Самым неприятным на карантине Алексей называет ожидание и пребывание «в четырех стенах».

«Я очень общительный человек, работа связана с большим количеством поездок и встреч. Вся жизнь - это непрерывное движение. И вдруг все прекратилось. Психологически это ад. Иногда бывают даже приступы вроде клаустрофобии - стены начинают давить на вас», - говорит он.