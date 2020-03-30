«Мы шли по коридору, а за нами распыляли раствор для дезинфекции»2
- 30.03.2020, 17:37
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Что происходит в инфекционной больнице в Витебске — глазами пациента на карантине.
История одной витебской семьи, которая переживает эпидемию коронавируса без паники, но с самоизоляцией и карантином, сообщает «Радыё Свабода».
«Мы решили сами сдать анализы, зная ситуацию в мире»
Алексей Мяделец является одним из руководителей предприятия в Витебске. У него с женой двое детей, а работа связана с поездками и общением с людьми. Пандемия коронавируса затронула и их семью.
«Эта история о трех людях: я - глава предприятия, моя жена - глава отдела продаж и ее подчиненная, - говорит Алексей. - Мы все работаем в одной компании в Витебске. И это не Белвест и не Красный Октябрь. Мы живем в разных городах: моя семья в Витебске, а девушка в Новополоцке».
9 марта вся компания отправилась в командировку в Москву на крупную международную выставку. 14 марта мы вернулись в Беларусь.
«Мы знали о ситуации в мире и, учитывая, что у нас были контакты со многими людьми, в том числе с иностранцами, мы решили сдать анализы. На границе не было эпидемиологического контроля, поэтому мы сдали мазки в Витебске и поехали домой. Позже я еще отвез девушку домой в Новополоцк, забрав с собой старшую дочь.
Мы все договорились придерживаться самоизоляции, ограничить все контакты и оставаться дома пока не будет результатов анализов», - говорит Алексей.
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Выпал снег. После таких теплых выходных! Это "удар под дых"! )) Из хороших новостей: 1 - сегодня пришел второй контрольный анализ моей коллеги, заразившейся вирусом COVID19 в Москве. И он тоже отрицательный. Она официально здорова! Мои сердечные поздравления! Она с семьёй отправляется домой!!!! Принимай мои сердечные поздравления! Я за тебя очень рад! Надеюсь, мой карантин тоже когда-нибудь закончится 2 - я приятно удивлен бешеной активностью в моем профиле за последние сутки :) Не стесняйтесь, задавайте вопросы под публикациями - так все будут видеть ответы и вопросы не будут дублироваться. Ну и я с радостью отвечу в всем Из неприятного: 1 - паника усугубляется. Только за ночь родилось столько идиотских "новостей", что за голову берешься. Есть подозрение, что кто-то нелегально пронес в сумасшедший дом ноутбук с интернетом. 2 - участились случаи репоста моих фото фото и видео с выдернутыми из контекста фразами. Создаётся не совсем та картина, которую я передавал. Очень некрасиво! Особенно отличились несколько телеграм-каналов. Я не против, когда мои материалы пересылаются и используются, но, пожалуйста, соблюдайте 2 правила: а) давайте ссылку на первоисточник б) не вырывайте мои фразы из контекста 3 - мои анализы не готовы, сколько тут сидеть - не понятно Это ж*па Хочу повторит для всех: паника сейчас в десятки раз опаснее всего. Вы истериками сами себя доводите до того, что будете усугублять любую болезнь. Это ни в коем случае не отменяет всех необходимых мер безопасности. Но не надо истерик Да прибудет с вами сила, здоровье и благоразумие )) #гонавыписку #какжедостало #хочудомой #коронавирус #covid19
В ночь на 17 марта девушка из Новополоцка позвонила Мядельцам, так как ей сообщили, что ее анализ положительный. Алексей, его жена и старшая дочь были признаны контактными лицами первого уровня и были отправлены в инфекционную больницу в Витебске.
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ЧАСТЬ 3. НАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВРУТ Нам действительно врут с экранов. Но врут красиво ) Так, что потом можно отмазываться, мол, это вы неправильно поняли. В нашей стране анализы на COVID19 действительно делаются от 4ч до 1 суток. И это нам заявляли на брифингах Министерства Здравоохранения. Но это одновременно и неправда. Это время, которое требуется для проведения анализа, включающее логистику. Но ведь никто не говорит, что Ваш анализ будет готов за это время. Лаборатории перегружены, поступающие пробы ранжируются по какой-то внутренней системе. И кто-то получает результат за часы, а кто-то - через 3-5 дней. 100% реальный случай - ждать анализ ровно неделю! Кстати, неужели пандемия началась настолько же внезапно, как и снег в декабре для коммунальных служб? Почему сейчас ломают голову, как повысить производительность лаборатории и ищут новые лаборатории, когда внезапно выяснилось, что пробы поступают тысячами, а анализ на ПЦР внезапно долго делается? И вот когда начинают всплывать такие обманы, как можно верить в остальном? Неужели чиновники не понимают, что когда их десятки раз подловят на мелкой лжи, в серьезных делах им веры уже не будет!? Да, я уверен, что реальная статистика по заражения не сильно отличается от официальной, т.к. наблюдаю за процессами прямо "с полей войны". Но ведь остальные видят только издали ситуацию, без объяснений, комментариев и всё это приправлено ложью.... Такое чувство, что от населения пытаются "отмахнуться", мол, не ваше дело, вам знать не положено... А это - отдельная проблема! #жгунапалмом #covid19 #коронавирус
«Меня с женой и дочкой изолировали в отдельном боксе. Младшая дочь и ее бабушка остались изолированными в квартире. Девушка, которая заболела была помещена в ту же больницу отдельно, а ее муж и ее ребенок - в соседний бокс, - говорит Алексей. - Хочу отметить, что никакой «принудительной госпитализации» не было - все обсуждалось, предлагались варианты, была согласована процедура.
Мы взрослые люди и хорошо понимаем, какому риску мы можем подвергать родственников и друзей, особенно потому, что многие из них - пожилые люди».
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"А в тюрьме сейчас ужин - макароны!" (С) На самом деле, запеканка. Но в остальном верно. Меня всегда интересовало, как формируется меню больничных учреждений. Знаю, что этим занимается какой-то местный спецкомбинат питания. И прямо вижу тетю "з начосам", которая на счетах прикидывает килокалории, витамины ... Всё по справочникам, утвержденным и согласованным нормам.... Но почему ни один чиновник в этой зарегламентированной до ужаса стране не ввел такую норму, как съедобность и вкусовые качества? Почему никого не интересует эстетическая подача блюд? Ведь из таких мелочей формируется позитивный настрой, желание жить, в конце концов! А всё это вместе - залог успешного выздоровления пациентов. Может имеет смысл хотя бы предложить какое-то дополнительное меню? Почему санатории смогли перерости эти детские болезни и ещё в советское время освоить такую "инновационную" услугу, как заказное меню? Наша медицина далеко не идеальна, хотя там зачастую работают позитивные люди. Много внимания уделяется материально-техническому обеспечению больниц. Но почему не попытаться как-то реформировать и питание? Ведь для этого не так много надо.... #запискисумасшедшего #covid19 #коронавирус #больница #проблемы #питание
«Транспортировка выглядела как изгнание тараканов инсектицидами»
В больнице всем сделали контрольный анализ, результаты были отрицательными. 22 марта семью доставили в Витебский реабилитационный центр «Крупенино».
«Для «контактов» это стандартная практика – если они признаны безопасными, их помещают в карантинные зоны, чтобы не занимать специальные боксы, поскольку те могут понадобиться реальным пациентам, - говорит Алексей. - В Крупенино 24 марта вечером мне стало плохо. Температура поднялась до 38,5, и меня отправили обратно в инфекционную больницу. Там меня разместили в отдельном боксе. Врачи еще раз взяли мазок. Через два дня результат был отрицательным. Оказалось, я просто немного простудился. Вечером 27 марта меня перевели из нового здания в старое и поместили в большую семиместную палату».
Алексей говорит, что в инфекционной больнице их ежедневно осматривал врач, который измерял температуру три раза в день. Дочь дополнительно лечилась от насморка и кашля, которые у нее были до контакта с пациенткой.
«Все сотрудники в больнице защищены, на мой обывательский взгляд, неплохо - костюмы, очки, маски, шляпы и многое другое. Ежедневная дезинфекция всего и везде. Даже проход по коридору при транспортировке в Крупенино выглядел как изгнание тараканов инсектицидами: мы шли по коридору и за нами распыляли раствор для дезинфекции», - шутит Алексей.
«Боксы защищены предбоксниками, где сотрудники больницы проверяют защиту перед тем, как войти к нам, и проводят обработку перед выходом в коридор. Они также оставляют еду, передачи и сообщают об этом через переговорное устройство. Дезрастворы льются всюду рекой», - продолжает он, добавляя, что никто не был с ними в палате за все время.
«Старое здание - просто кошмар на улице Вязов»
Впечатления Алексея от общения с медперсоналом чрезвычайно положительные.
«На этом фоне отношение врачей просто идеальное – и поразговаривают, и успокоят, и ответят на любые вопросы. Каждая встреча с врачом заканчивается словами: «Чем могу еще помочь?» Это круто».
Но отношение чиновниками он эмоционально называет «скотским».
«Я сейчас жду анализов, после которых меня должны освободить. Вместо этого, они говорят утром, что меня снова переводят в Крупенино, и никто ничего не объясняет, - возмущается Алексей. - Я начал дергать начальство, и мне сказали следующее: «Все были так обеспокоены вашим здоровьем и настолько заняты вашим лечением, что не было достаточно времени, чтобы сказать вам, что 25 марта истек срок вашего карантина и начался новый 14-дневный отсчет». И все, мол, срочно собирайтесь, сейчас приедет машина. Отношение как к быдло».
Алексей хвалит оборудование нового здания инфекционной больницы: «И боксы в порядке, и ремонт не плохой, и переговорные устройства в палатах для связи с персоналом». Из негативного, он называет плохую сантехнику, дешевые краны, которые едва работают, нет занавесок для душа, всю ванную затапливает, нет зеркал.
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PS МЫ ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ ВЫЗОВАМ Как я писал ранее, внезапно, лаборатории оказались не готовы к потоку проб. Сейчас их переводят на круглосуточный режим работы. Ходят слухи, что пытаются организовать лаборатории в других городах. Жаль, задумка возить со всей страны тысячи проб в один РНПЦ - гениальна ещё на стадии появления в голове. Зато больницы оснащены по последнему слову техники. Самые современные палаты, отличный ремонт - практически элитные условия содержания. Ведь все мы знаем, как обстановка может благоприятствовать скорейшему выздоровлению. Это т.н. "старый" корпус Витебской Областной Инфекционной Больницы. Она не вся такая - большую часть времени я провел в "новом" корпусе - там условия разительно отличаются. Но ведь и этот корпус в строю.... (Кстати, как видите, тут здоровенные палаты выделяются одному человеку, так что с местами проблем нет. Совсем) #тынепройдешь #долинасмерти #воиц #covid19 #коронавирус
«Но старое здание - просто кошмар на улице Вязов, я даже не могу описать его подробно, потому что не хватает литературных синонимов», - говорит он. В его аккаунте в Instagram есть красочное видео про это.
Коллега Мядельцев из Новополоцка, которая заболела коронавирусом, уже получила отрицательные результаты анализов, и ее собираются выписать из больницы.
Все это время бабушка и младшая дочь оставались в самоизоляции.
«Их первые тесты были отрицательные. Продукты им доставляли под двери. Они еще ни разу не выходили из квартиры и никого не пускали, кроме сотрудников санитарной службы, - поясняет Алексей. - 28-го числа старшая дочь и жена сдали контрольный анализ, они также ждут результатов».
Как пережить карантин
«Карантин - это своего рода событие, потому что есть огромное количество времени, которое нечем занять, - говорит Алексей. - Часть времени идет на решение производственных задач на расстоянии. Сейчас почти весь офис работает удаленно, поэтому я особенно не отличаюсь от всех. Часть времени уходит на физические упражнения: тренировки Табата, пешие прогулки, а в санатории - бег на балконе. Я на балконе 5-6 километров набегал. Полкорпуса напротив выходило посмотреть на такое чудо».
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Обычное окно в больничной палате! Это источник солнечного света, свежего воздуха, звуков внешнего мира... Это возможность почувствовать себя живым человеком, особенно, в условиях изоляции. В конце-концов, как приятно иногда вдохнуть свежий весенний воздух полной грудью! И тут мы встречаемся с потрясающей традицией наших больниц - откручивать оконные ручки. Официально считается, что это сделано для того, чтобы пациенты не устраивали сквозняков и не простывали. Причем, такая практика встречается повсеместно: в роддомах, в терапии, в кардиологии, а теперь и в инфекционке (ну, тут это может быть объективно необходимо - мало-ли какие инфекции в боксе заперты). Но ведь хочется хоть крупицу свободы..... Так мы приходим к чудесному открытию: одна из самых необходимых вещей в нашей больнице - своя оконная ручка! Со своей оконной ручкой ты - король палаты! Ты решаешь, когда начинать проветривание, и когда его заканчивать! Ты можешь пускать своих "любимчиков" высунуться в окно и закрывать его перед "отверженными" :) Если когда-то волею судеб Вы попадете в больницу, не забудьте прихватить с собой ручку! Если же Ваши близкие или друзья попали в больницу, не забудьте в передачу вложить этот предмет поистине первой необходимости! Благо, в современных окнах они унифицированы #запискисумасшедшего #помогитеятутсдохну #covid19 #коронавирус #больница #передача
Самым неприятным на карантине Алексей называет ожидание и пребывание «в четырех стенах».
«Я очень общительный человек, работа связана с большим количеством поездок и встреч. Вся жизнь - это непрерывное движение. И вдруг все прекратилось. Психологически это ад. Иногда бывают даже приступы вроде клаустрофобии - стены начинают давить на вас», - говорит он.