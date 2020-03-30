закрыть
30 марта 2020, понедельник, 18:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Премьера Израиля Нетаньяху отправили на карантин

  • 30.03.2020, 17:41
Премьера Израиля Нетаньяху отправили на карантин
Биньямин Нетаньяху

У его помощницы обнаружили коронавирус.

Главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху отправили на карантин, сообщает «Новое время».

Как сообщает Israelinfo со ссылкой на его канцелярию, причиной предпринятых мер эпидемиологической безопасности стало подтверждение Covid-19 у помощницы премьер-министра Ривки Палух.

«Во избежание сомнений премьер-министр решил, что он сам и все его ближайшее окружение будут находиться в изоляции до завершения эпидемиологического расследования, и, в соответствии с результатами, министерство здравоохранения и личный врач премьер-министра установят срок окончания карантина», — рассказали в пресс-службе Нетаньяху.


популярное за неделю

Мнение

Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары Марат Гаравы
Хватит жить в параллельной реальности!
Хватит жить в параллельной реальности! Вячеслав Бортник
Вирус, стой, раз-два!
Вирус, стой, раз-два! Ирина Халип
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова