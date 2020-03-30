Премьера Израиля Нетаньяху отправили на карантин 30.03.2020, 17:41

Биньямин Нетаньяху

У его помощницы обнаружили коронавирус.

Главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху отправили на карантин, сообщает «Новое время».

Как сообщает Israelinfo со ссылкой на его канцелярию, причиной предпринятых мер эпидемиологической безопасности стало подтверждение Covid-19 у помощницы премьер-министра Ривки Палух.

«Во избежание сомнений премьер-министр решил, что он сам и все его ближайшее окружение будут находиться в изоляции до завершения эпидемиологического расследования, и, в соответствии с результатами, министерство здравоохранения и личный врач премьер-министра установят срок окончания карантина», — рассказали в пресс-службе Нетаньяху.