«Куда и зачем везут наших детей?!» 2 30.03.2020, 18:03

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Фото: «Радыё Свабода»

В Копыльском районе школьников массово проверяют на коронавирус.

Причина - подозрение болезни у одной из учительниц Докторовичской средней школы. Она была госпитализирована более двух недель назад, сообщает «Радыё Свабода».

Докторовичская средняя школа находится в Копыльском районе, здесь учатся дети из нескольких соседних сел. В середине марта одну из учительниц положили в районную больницу. А 29 марта, в воскресенье утром, по деревне Новые Докторовичи начали ходить врачи и брать анализы у всех детей. Взрослым было отказано, им только меряли температуру.

«Они пришли около 9 часов утра», - рассказывает местная жительница Наталья. - Мазки брали только у детей, у взрослых - нет. Мы просили, но они отказали. Cегодня заместитель директора позвонил из школы и сказал, что нужно собирать детей, мол, их доставят в больницу в Копыле.

Журналисты общались с Натальей возле школы, в назначенное администрацией время сюда приводили детей местные жители. Кто на машине, кто на велосипеде, кто пешком. Большинство детей были в масках, взрослые тоже.

«Понимаете, мы боимся, - говорит Наталья. - Они нам ничего не объясняют. Куда теперь детей заберут, почему? Некоторые родители, я в том числе, собираются писать отказ. Боюсь, мой ребенок может заразиться там. И когда нам вернут детей? Это неизвестно. И почему проверяют только детей, а не взрослых? Муж учительницы вчера гулял по деревне, его видели на улицах. Почему его не проверили?»

Называть фамилию больной учительницы Наталья отказалась. Она говорит, что про ее положительный анализ на коронавирус знает от врачей, которые приходили брать анализы у детей. Еще зимой к учительнице приезжал родственник, который работает дальнобойщиком и был в Европе.

Учительницу якобы уже перевезли в Минск, о ее состоянии в деревне ничего не известно. По словам жителей Новых Докторовичей, еще несколько пациентов были вывезены в столицу из Копыльской больницы. Но подробности жители села не знают, все на уровне слухов.

«Куда и зачем везут наших детей?! – говорили родители учеников на школьной веранде. - Я своего никому не отдам, пусть они делают то, что хотят».

Мужчины полны решимости. По их словам, администрация школы никому ничего не объясняет. Журналистам тоже.

«Я вам ничего комментировать не буду, идите отсюда, какое вы имеете право тут находиться? - категорически отказывается разговаривать с журналистами работница школьной администрации. - Это территория школы, уходите!»

Каникулы в Докторовичской школе начались только в понедельник. По словам родителей, детей попросили привести в школу в обед, 30 марта. Но не из всех классов, а только из некоторых. Взрослые думают, проверять будут только тех, с кем контактировала заболевшая учительница.

Автобус с учениками Докторовичской школы уже приехал в Копыль, в районную больницу. По состоянию на утро 30 марта больница была закрыта для посещения «из-за роста заболеваемости».

Зиновий Гозман, первый заместитель начальника управления здравоохранения Минского облисполкома, сказал, что «эпидситуацию в Республике Беларусь может комментировать Минздрав».