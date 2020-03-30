Цена нефти Brent падает на 10,39% 30.03.2020, 18:04

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Фото с сайта fortrader.org

Цена Brent находится на отметке $22,34 за баррель.

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE падает на 10,39% - до $22,34 за баррель, следует из данных торговой площадки.

Цена на нефть WTI находится на отметке $20,07 за баррель, снижаясь на 6,7%, передает ТАСС.

На фоне дешевеющей нефти российский рубль слабеет по отношению к доллару и евро. Так, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже находится на уровне 79,75 рубля (+1,18%), а евро - на 87,93 рубля (+0,22%).