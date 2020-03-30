Карбалевич: Власти уже много раз врали, и белорусы это помнят 4 30.03.2020, 18:05

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Валерий Карбалевич

Лукашенко стал заложником своих слов.

Не дожидаясь введения карантина в стране, белорусская оппозиция и лидеры гражданского общества призвали объявить в стране "народный карантин". В своем обращении они утверждают, что власти "лишают людей достоверной информации", и призывают не посещать учебные заведения, массовые мероприятия, а также и свести до минимума социальные контакты, пишет DW.

Некоторые белорусские врачи, присоединившись к мировому флешмобу своих коллег, также попросили сограждан оставаться дома. В свою очередь Белорусский союз журналистов (БАЖ) указал на то, что Минздрав не обновляет ежедневно данные о числе заразившихся, а также препятствует журналистам получать своевременную информацию.

По мнению политолога Валерия Карбалевича, панические настроения части общества, находящие отражения в соцсетях, свидетельствует о недоверии его представителей к государству: "Власти уже много раз врали, например, о девальвации рубля и выборах, и белорусы это помнят".

Причиной недоверия (его реальный уровень оценить сложно, так как в стране практически нет независимой социологии), а также отсутствия жестких мер в борьбе с коронавирусом Карбалевич называет авторитарный политический режим в стране: "При авторитарном режиме власть не избирается обществом и неподотчетна ему, поэтому Лукашенко не так сильно зависит от электората, как европейские политики".

Карбалевич также считает, что Лукашенко стал заложником своих слов и своего концепта "стабильности", ведь долгое время официальная пропаганда уверяла, что Беларусь - единственная тихая гавань на фоне мировых катаклизмов. "Раз Лукашенко сказал, что пандемия - это психоз, то отказаться от своих слов уже не может, даже если видит, что ситуация в других странах становится угрожающей", - заключил политолог.