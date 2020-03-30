В Грузии введены чрезвычайное положение и комендантский час 30.03.2020, 18:16

Число зараженных новым коронавирусом в Грузии достигло ста человек.

В Грузии из-за коронавируса вводится комендантский час. Граждане не смогут выходить на улицу с 9 часов вечера до 6 часов утра. Об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передаёт корреспондент “Радио Свобода” в Тбилиси.

Гражданам запрещается выходить на улицу без крайней необходимости. Все виды городского и междугородного транспорта, включая метро, прекращают работу. За пределами аптек и магазинов запрещено собираться больше чем втроём.

Премьер-министр Георгий Гахария объяснил необходимость чрезвычайных мер тем, что число зараженных новым коронавирусом в Грузии достигло ста человек и продолжает неуклонно расти.