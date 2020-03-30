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На границе Казахстана и Туркменистана скончался водитель грузовика из Беларуси

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  • 30.03.2020, 18:43
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На границе Казахстана и Туркменистана скончался водитель грузовика из Беларуси
КПП «Темир-баба».
Архивное фото turkmen.news

О причинах смерти не сообщается.

На контрольно-пропускном пункте «Темир-баба», на границе Казахстана и Туркменистана, скопилось 79 грузовых автомобилей, в основном, с белорусскими и российскими номерами. Все они направлялись в Туркменистан, но уже около 10 дней не могут пересечь рубеж из-за закрытия КПП туркменской стороной, пишет turkmen.news.

«Требуется помощь с продуктами и водой. В пустыне без условий: нет воды, продукты на исходе. Позавчера умер наш [белорусский] водитель в своей кабине, еда кончается, вода на исходе», — говорится в сообщении, полученном turkmen.news.

Информацию о гибели водителя из Беларуси редакции turkmen.news по телефону подтвердили и на таможенном посту «Темир-баба». О причинах смерти не сообщается.


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