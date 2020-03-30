Путин поговорил по телефону с Трампом 13 30.03.2020, 19:01

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Они обсудили нефть и коронавирус.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

В ходе разговора президенты обсудили борьбу с коронавирусом и возможности более тесного двустороннего взаимодействия по этому вопросу, передает пресс-служба Кремля.

Помимо этого, Путин и Трамп «произвели обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти» и оговорились о проведении дальнейших консультаций между министерствами энергетики.

В последний раз Путин и Трамп общались по телефону в конце декабря.

К 30 марта в России зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в США — более 145 тысяч.