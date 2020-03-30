Как изменились траты белорусов в интернете за последний месяц 30.03.2020, 19:05

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Спрос на антисептики вырос в девять раз.

Многие белорусы, уйдя в режим самоизоляции, стали тратить в интернете значительно больше. «При покупке продуктов питания количество платежей онлайн выросло в 3 раза, медицинских товаров — в 1,5 раза», — рассказывает директор компании-провайдера электронных платежей Assist Belarus Вячеслав Сенин. По некоторым категориям вырос и средний чек. А параллельно с этим активизировались и банковские мошенники, у которых в арсенале появились специальные «коронавирусные» приемы.

Tut.by поговорил с экспертом о том, как изменились траты белорусов в интернете и на что сейчас нужно обращать внимание, чтобы не потерять деньги.

Белорусы стали в три раза чаще покупать продукты онлайн

Директор компании-провайдера электронных платежей Assist Belarus Вячеслав Сенин сообщает, что в марте белорусы «стали чаще покупать в интернете вещи, которые нужны в повседневной жизни».

— Больше всего количество платежей выросло в таких категориях, как продукты питания, медицинские товары, бытовая техника и электроника, товары для животных, детские товары, — перечисляет Вячеслав Сенин. — К примеру, при покупке продуктов питания количество платежей онлайн выросло в 3 раза, медицинских товаров — в 1,5 раза. Онлайн-платежи при покупке бытовой техники и товаров для животных выросли на 30%, детских товаров — на 6%. Еще видим динамику увеличения числа заказов на медицинские перчатки, маски, антисептики, антибактериальные салфетки. Спрос стал выше примерно в 9 раз.

За последний месяц в этих категориях выросло не только количество операций онлайн, но и средний чек.

— По технике это в среднем плюс 50 рублей (сейчас он равен 100−150 рублям), по детским товарам — плюс 30 рублей (сейчас — около 50 рублей), — говорит эксперт.

На другие категории товаров спрос, наоборот, заметно снизился.

— Более чем на 35% упали платежи за билеты на мероприятия, на 25% — на путешествия. Спорттовары ушли в минус более чем на 15%, — комментирует Вячеслав Сенин.

К слову, почти каждый второй платеж белорусы совершают с мобильных устройств (телефонов, планшетов), а не с компьютеров.

Письма от ВОЗ и пожертвования на вакцину от коронавируса. Как сейчас ведут себя банковские мошенники

С учетом того, что многие сейчас стараются не ходить в магазины, а заказывать все онлайн, активизировались и банковские мошенники. Более того, в их арсенале появились специальные «коронавирусные» способы обмана. Об одном из таких способов недавно предупреждали банки: злоумышленники присылают на телефон сообщение о том, что якобы по решению Совмина проценты по депозитам будут перечисляться в Фонд борьбы с коронавирусом. Далее идет ссылка, при переходе по которой запрашиваются личные данные. Разумеется, ни такого решения Совмина, ни каких-либо обязательных перечислений не существует.

Это не единственный новый способ мошенничества, к которому в последнее время прибегают злоумышленники. Еще один — это письмо якобы от ВОЗ, где предлагается перейти по ссылке, чтобы получить важную информацию о коронавирусе (на самом деле после перехода по ссылке мошенники получают доступ к личной и платежной информации жертвы). Также на почту могут приходить письма с предложением пожертвовать деньги на поиск вакцины от коронавируса или с предложением заказать медицинские маски.

Несмотря на эти новые способы мошенничества, способы борьбы с ними остаются старыми, отмечает Вячеслав Сенин.

— Чтобы быть уверенным в безопасности, нужно быть внимательным, — подчеркивает эксперт. — Проверяйте электронные адреса, с которых вам приходят письма, и адреса интернет-магазинов, на которые вы заходите. Возможно, в них будет одна лишняя буква, или одной буквы будет не хватать, или они в принципе не будут иметь ничего общего с реально существующими адресами этих организаций. По незнакомым ссылкам в принципе лучше никогда не переходить. И не забывайте о правилах безопасности, которые должны соблюдаться прежде всего: подключите СМС-оповещение, установите лимиты по карте, заведите отдельную карточку только для расчетов в интернете и переводите на нее деньги по мере необходимости, никому не сообщайте данные своей карты и коды из СМС-сообщений.

С учетом того, что в последнее время белорусы активнее совершают покупки в интернете, мошенники могут маскироваться в том числе под фейковыми объявлениями о скидках и распродажах.

— Допустим, вы видите рекламный баннер о том, что сегодня «черная пятница» и все айфоны в магазине можно купить со скидкой 50%, — приводит пример Вячеслав Сенин. — Этот баннер ведет на сайт-ловушку, который внешне может выглядеть точно так же, как какой-нибудь известный интернет-магазин. Вы вводите данные своей карты, чтобы совершить покупку, но на самом деле эти данные забирают мошенники, чтобы списать деньги с карты, или они попадают в ворованные базы данных банковских карточек. Где вы были невнимательны? Во-первых, как мы уже говорили, нужно было проверить адрес сайта. А во-вторых, сам размер скидки должен был вас насторожить.

К слову, под удар мошенников сейчас могут попасть не только покупатели, но и сами интернет-магазины. Им Вячеслав Сенин советует в первую очередь правильно выбрать провайдера.

— Добросовестные провайдеры регулярно обновляют и повышают степени защиты от киберпреступлений. Это инвестиции в систему, и их нужно возмещать, поэтому, выбирая провайдера, не стоит ориентироваться на стоимость, сочетание цены и качества должно быть логичным, — поясняет эксперт.