Helsingin Sanomat: В Беларуси здоровье граждан не считают чем-то важным 8 30.03.2020, 19:11

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иллюстрационное Фото: РИА Новости

Лукашенко совершенно не думает о безопасности общества, пишет финское издание.

Коронавирус распространяется по всему земному шару, и практически все спортивные соревнования были приостановлены или отменены. Но в Беларуси все иначе: похоже, в этой стране здоровье граждан не считают чем-то важным, пишет финское издание Helsingin Sanomat (перевод - inosmi.ru).

Неделю назад начался чемпионат Беларуси, и 28 марта в Минске состоялся футбольный матч. Футбольный клуб «Минск» проиграл минскому «Динамо» со счетом 3:2. Трибуны были заполнены, на матч пришли три тысячи болельщиков.

У входа на стадион у болельщиков замеряли температуру. Но эта мера предосторожности бесполезна, ведь у переносчиков коронавируса может и не быть симптомов.

У некоторых болельщиков были маски, но большинство пришли на матч как ни в чем не бывало.

Пока в остальных европейских странах вводят строгие ограничения с целью остановить распространение коронавируса, Беларусь, похоже, показывает всем средний палец и совершенно не думает о безопасности общества.

Влияние на население Беларуси оказывает мнение правителя страны Александра Лукашенко. Он назвал эпидемию массовым психозом Западной Европы. Диктатор считает, что водка и холод помогают одолеть вирус.

«Здесь нет вирусов никаких. Лучше, чем спорт, особенно на льду, ничего нет. Антивирусное лекарство, самое настоящее», — сказал он итальянской газете La Gazzetta dello Sport после хоккейного матча.

Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов тоже не увидел в открытии сезона никаких проблем.

«Критической ситуации нет. Вот и решили, что начинаем чемпионат своевременно», — сказал Базанов перед началом чемпионата.