С нефтью по $25 Россия протянет 6-12 месяцев 20 30.03.2020, 19:23

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Фото: РИА «Новости»

Такой срок отвел нефтяной промышленности замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

В то время как цены на нефть продолжают печальное погружение к новым минимумам, оценки российских чиновников становятся все мрачнее.

Три недели назад, 9 марта, российский Минфин заявлял о способности РФ до 10 лет жить с нефтью по 25 долларов за баррель.

150 млрд долларов, накопленные в Фонде национального благосостояния, по расчетам ведомства, позволят компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы бюджет на сумму до 3 триллионов рублей в год, пишет finanz.ru.

Впрочем, на уровне нефтяных компаний ситуация может оказаться гораздо хуже. Цену в 25 долларов за баррель добывающая отрасль может выдерживать 6-12 месяцев, заявил в интервью РБК замминистра энергетики Павел Сорокин.

По его словам, российские компании могут функционировать при цене нефти выше 20 долларов за баррель. При этом на европейском рынке котировки Urals уже падали ниже: в порту Роттердама в пятницу, 27 марта, они опускались до 17,7 доллара.

«25 за баррель - это неприятно, но не катастрофа. Даже в течение полугода-года такая цена является это тот уровень цены, который мы можем выдержать», - сказал Сорокин.

«Если такая цена продлится 2-3 года, то это, конечно, создаст большие проблемы», - добавил он.

В Минэнерго РФ, по словам Сорокина, рассчитывают на восстановление цен на нефть до 45-55 долларов за бочку к концу года. «Резкое падение цены на нефть будет сопровождаться определенной реакцией производителей. Производители с высокой себестоимостью все равно будут снижать добычу. Это не в моменте произойдет. Это не неделя, не две, не месяц, а вот полгода-девять месяцев - мы уже увидим первую реакцию. И если ситуация стабилизируется на рынке, то цена будет выше», - пояснил замминистра.