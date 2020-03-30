Европейские страны отозвали сотни тысяч китайских масок и тестов на коронавирус 15 30.03.2020, 19:34

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Они оказались некачественными.

Европейские страны отзывают тысячи китайских защитных масок и тестов на коронавирус, которые оказались некачественными, передает «Медуза».

Как пишет Vice, Нидерланды отозвали из больниц 600 тысяч респираторов FFP2 с дефектными фильтрами.

Еще 700 тысяч масок из той же партии не будут распределять по медицинским учреждениям, сообщает NOS. В итоге больницам в Нидерландах не хватает защитных масок, поэтому они вынуждены использовать их повторно после стерилизации.

По словам министра здравоохранения Нидерландов, которые приводит NOS, с проблемой некачественных масок столкнулись «все страны».

В Бельгии отказались от поставки трех тысяч защитных масок из Китая, передает The Brussels Times.

Ранее The Guardian сообщила, что Испания отказалась от девяти тысяч тестовых наборов для определения коронавирусной инфекции. Их точность составила 30%. До этого страна объявила, что потратит 432 миллиона евро на тесты, маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты.

Дипмиссия Китая в Мадриде сказала, что тесты изготовила компания Shenzhen Bioeasy Biotechnology, у которой нет китайской государственной лицензии на медицинское оборудование, добавляет Vice.

Издание также пишет, что от китайских тестов на коронавирус отказалась Турция, поскольку они не соответствуют стандартам точности.