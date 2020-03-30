Глава Минздрава Польши: К концу недели число зараженных коронавирусом составит несколько тысяч

Глава Минздрава Польши: К концу недели число зараженных коронавирусом составит несколько тысяч2
- 30.03.2020, 20:39
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В стране зафиксировано 1984 случая заражения коронавирусом, летальных случаев – 26.
В Польше зафиксировано 1984 случая заражения коронавирусом, на 122 больше, нежели вчера, - сообщил на пресс-конференции 30 марта во второй половине дня министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский. Глава ведомства подчеркнул, что в ближайшие дни ожидается рост подтвержденных случаев COVID-19, передает «Радио Польша».
«Я уверен, что к концу недели количество пациентов с подтвержденным позитивным результатом теста на коронавирус составит несколько тысяч. Как я уже неоднократно повторял, мы еще не находимся в середине эпидемии, это не начало конца, это даже не конец начала. В Польше на данный момент только начинается рост количества больных, которые будут нуждаться в нашей помощи», - отметил Шумовский.
Министр здравоохранения также добавил, что то, как будет протекать эпидемия, в большой мере зависит от самих поляков. Лукаш Шумовский подчеркнул, что благодаря действиям правительства и благодаря поведению поляков есть шанс ограничить стремительное увеличение госпитализаций больных, зараженных коронавирусом таким образом, чтобы «мы могли лечить этих пациентов».