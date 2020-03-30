Польская PGNiG выиграла арбитраж с «Газпромом» о цене на газ 5 30.03.2020, 21:07

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Российская компания должна вернуть Польше около $1,5 млрд.

Польский энергетический концерн PGNiG сообщил в понедельник, что получил решение Стокгольмского арбитражного суда, рассматривавшего его спор с "Газпромом" о цене на газ.

"Согласно окончательному решению, арбитражный суд изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого "Газпромом" по Ямальскому контракту, в том числе через его значительную и прямую связь с рыночными котировками природного газа на европейском энергетическом рынке. Применение измененной формулы ценообразования для PGNiG будет означать значительное улучшение условий коммерческой деятельности из-за большей согласованности между индексацией цен, влияющей на стоимость импорта газа, и политикой реализации газа по рыночным ценам", - говорится в заявлении PGNiG.

"В соответствии с положениями Ямальского контракта и окончательного решения, новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть с даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены", - информировали в компании.

По утверждению PGNiG, из-за снижения стоимости "Газпром" должен вернуть разницу в цене в размере "около $1,5 млрд за период с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года".