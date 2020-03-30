«Стою только и плачу»: медики подозревают вспышку COVID-19 в Копыльском районе 8 30.03.2020, 21:20

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Новые Докторовичи

иллюстрационное Фото: fotobel.by

Врачи в спецодежде заходили в каждый дом и измеряли жителям температуру.

“Ходили по домам, к нам приходили тоже, — рассказывает Еврорадио Светлана, кассир из продуктового магазина в Новых Докторовичах, агрогородке в Копыльском районе Минской области. — Брали мазки и анализы на коронавирус. У всех учителей брали, потому что очаг начался со школы. Учитель и уборщица лежат в реанимации... Пневмония, двустороннее воспаление... Там много человек”.

29 марта в деревнях Докторовичи, Новые Докторовичи и Углы (все — Копыльский район Минской области) появились медики в спецодежде. Они заходили в каждый дом и измеряли жителям температуру.

По словам Светланы, всех, у кого температура была выше 37,2, отвезли в больницы в Минске и в Борисове. Госпитализировали и мужа собеседницы — с температурой 37,4.

“Я не знаю пока, в какую больницу. Стою только и плачу, — говорит женщина. — Из деревни забрали человек 15. Ещё увозят школьников четвёртых — пятых классов”.

В Докторовичах говорят, что вирус в деревню привёз водитель-дальнобойщик — родственник одной из сотрудниц школы, вернувшийся из-за границы. Светлана рассказывает, что до 29 марта никто и не подозревал о коронавирусе, хотя “в деревне болеют уже, наверное, месяц”.

Комментировать ситуацию в школе Еврорадио не стали. Директор сказала, что она очень занята.

Оператор машинного доения Анжела из Новых Докторовичей тоже рассказывает, что в воскресение врачи из Минска и Копыля ходили по домам и проверяли температуру у местных жителей.

“У нас температуры не было, нам дома не говорили оставаться, — рассказывает она. — Сказали, что всё равно хозяйство не будут закрывать. Всё равно кому-нибудь надо коров доить. Мы всё равно ходим на работу. Маски нам дали. Много людей из Новых Докторовичей болеют и лежат в больницах. Коронавирус это или нет — никто не знает, нам про это не говорят”.