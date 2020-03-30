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Стивен Фрай о Лукашенко: Это новый уровень лжи, террора и бесчеловечности

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  • 30.03.2020, 21:31
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Стивен Фрай о Лукашенко: Это новый уровень лжи, террора и бесчеловечности
Стивен Фрай
Фото: Global Look

Британский актер, писатель и драматург прокомментировал заявления диктатора о пандемии коронавируса.

Британский актер, писатель и драматург Ствиен Фрай написал на своей странице в Твиттере:

«Невероятные преступления Лукашенко уже давно игнорируются или находятся в стороне от правительств, которым необходимо все лучше понять, но это новый уровень лжи, террора и бесчеловечности. Беларусь действительно страдает», - написал Фрай.

Так Фрай отреагировал на слова Лукашенко, который назвал нынешнюю пандемию COVID-19 «психозом».


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