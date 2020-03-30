Стивен Фрай о Лукашенко: Это новый уровень лжи, террора и бесчеловечности

Стивен Фрай о Лукашенко: Это новый уровень лжи, террора и бесчеловечности7
- 30.03.2020, 21:31
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Британский актер, писатель и драматург прокомментировал заявления диктатора о пандемии коронавируса.
Британский актер, писатель и драматург Ствиен Фрай написал на своей странице в Твиттере:
«Невероятные преступления Лукашенко уже давно игнорируются или находятся в стороне от правительств, которым необходимо все лучше понять, но это новый уровень лжи, террора и бесчеловечности. Беларусь действительно страдает», - написал Фрай.
Так Фрай отреагировал на слова Лукашенко, который назвал нынешнюю пандемию COVID-19 «психозом».
The unspeakable wickedness of Lukashenko has long been ignored or sidelined by governments that should know better, but this is a new order of lying, terror and inhumanity. Belarus is really suffering… https://t.co/3jRBnYVtuk— Stephen Fry (@stephenfry) March 30, 2020