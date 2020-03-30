Коронавирус в Лунинце: под наблюдением 47 человек

Коронавирус в Лунинце: под наблюдением 47 человек1
- 30.03.2020, 22:09
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26 марта под медицинским наблюдением в Лунинце находилось 30 человек.
Лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Лунинецком районе не выявлено.
По сообщению Лунинецкого райЦГиЭ, по состоянию на 12.00 30 марта под медицинским наблюдением находятся 47 человек, передает media-polesye.by.
Напомним, 26 марта под медицинским наблюдением находилось 30 человек.
Сколько людей из числа наблюдаемых госпитализировано и сколько находится под медицинским наблюдением дома, райЦГиЭ не сообщает.
Лунинецкий райЦГиЭ сообщает, что лица, прибывшие из стран, не относящихся к перечню эпидемически неблагополучных, не подлежат медицинскому наблюдению. Однако все, кто прибывает в Беларусь, подлежат самоизоляции в течение 14 дней.