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В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

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  • 30.03.2020, 22:39
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В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

Всего в России от коронавирусной инфекции умерли 17 человек.

В Москве скончались четыре человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в столице РФ, передает РБК.

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус», — говорится в сообщении.

Всего с учетом последних данных в России от коронавирусной инфекции умерли 17 человек.


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