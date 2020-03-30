В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом 8 30.03.2020, 22:39

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Всего в России от коронавирусной инфекции умерли 17 человек.

В Москве скончались четыре человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в столице РФ, передает РБК.

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус», — говорится в сообщении.

Всего с учетом последних данных в России от коронавирусной инфекции умерли 17 человек.